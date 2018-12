Se enojó! Javier Zanetti arremetió contra Wanda Nara por un comentario desubicado

Al ser la representante de su marido, Wanda Nara continúa en el ojo de la tormenta con respecto al contrato millonario de Mauro Icardi con el Inter. Javier Zanetti, vicepresidente del club, no le dejó pasar un comentario y arremetió contra la mediática.



Hace unos días, Wanda aseguró que el Inter no estaba dispuesto a pagar la cifra que ella, quien representa al goleador, tenía en mente para su marido. “En la temporada pasada, el Inter quería mandarlo a la Juventus, pero Mauro dijo que no. La renovación no se trata solo de una cuestión de plata”, explicó Nara.

Luego, hizo una comparación que enfureció a las autoridades del Inter. “¿Qué pasa si vamos a ver cuánto gana Higuaín?”, disparó Wandahaciendo referencia a los $5.200.000 que percibe el goleador.

A Javier Zanetti no le gustó nada esta comparación y disparó: “Es una cuestión de respeto. Cada persona debe respetar su papel. Lo más importante es que Mauro esté feliz. Por la manera que demuestra su calidad lo está”.