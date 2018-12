Matías Morla rechazó ser el abogado de Darthés: "Cuando mi hija lo oyó me pidió que por favor ni lo escuche"

Juan Darthés viajó a Brasil y se encuentra en la búsqueda desesperada de un abogado y Matías Morla, letrado de Diego Maradona, contó que recibió un llamado del actor pero que se negó rotundamente.

"Me llamó para que lo asesore aprovechando la relación de Diego con Daniel Ortega (presidente de Nicaragua), él me llamó por eso. Pero cuando mi hija lo oyó me pidió que por favor ni lo escuche. Obviamente que de ninguna manera lo iba a defender, y si llamaba a Ortega era para que lo detengan en Nicaragua", aseguró el famoso abogado.

Y continuó: "En Brasil muchas veces se protege a delincuentes, yJuan Darthés es un cobarde que se escapó del país. Es lógico que se vaya a refugiar en ese país porque le da las garantías de que no pueda ser extraditado".



"Me sorprendió mucho que la Justicia no haya tomado una medida para evitar esto porque no tengo dudas que Darthés se va a aquedar en Brasil para protegerse", finalizó Morla.