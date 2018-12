Los responsables de la inseguridad, ahora piden seguridad

Resulta que los que desde hace años no hacen nada por la seguridad, ahora se convierten de golpe en mártires y paladines de justicia. Son los mismos actores que reclaman seguridad, los que no hacen nada, teniendo todo a su alcance para trabajar por la misma

Resulta que los que desde hace años no hacen nada por la seguridad, ahora se convierten de golpe en mártires y paladines de justicia. Son los mismos actores que reclaman seguridad, los que no hacen nada, teniendo todo a su alcance para trabajar por la misma.

Es lisa y llanamente una "tomada de pelo". Es hora que los mismos que se reúnen, analizan, hablan, prometen y se panan la pelota uno a los otros, de una vez por todas hagan algo para frenar la creciente e insoportable inseguridad que se vive en Rafaela.

LOS HECHOS

Este jueves, los representantes más destacados del ámbito judicial, político y de seguridad se reunieron en el Despacho de Intendencia, para evaluar la situación de inseguridad que se vive en la ciudad y el departamento, y coordinar los mecanismos que permitan dar una respuesta a este problema.

Estuvieron presentes el intendente Luis Castellano; el Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti; el Juez Federal de Rafaela, Miguel Abasolo; el Ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías; el fiscal regional de Rafaela, Diego Vigo; el Subcomisario Eduardo Quiróz al mando de la Subdelegación Rafaela de la Policía Federal; el comandante César Lugo de Gendarmería Nacional; el Jefe de la Unidad Regional V, Fabián Forni; el presidente del Concejo Municipal, Raúl Bonino; el presidente del Centro Comercial, Andrés Ferrero; entre otros actores.

Una vez finalizada la reunión, el intendente Luis Castellano expresó: “Valoro positivamente la reunión, sobre todo porque en la multiplicidad de actores que normalmente no estamos reunidos, pudimos intercambiar miradas y un punteo de temas para trabajar y programar próximas acciones”.

“Hoy ha asumido públicamente el Gobernador Miguel Lifschitz el liderazgo del proceso. Todos somos actores, todos tenemos algo para aportar. La idea es trabajar en conjunto para frenar el crecimiento de la ola delictiva y esta cuestión de inseguridad que tenemos no solamente en Rafaela sino en el resto de la región”, declaró.

También dijo que “el desafío es poder concretar esas cosas y que la gente vea reflejado directamente en su vida cotidiana que las reuniones no son para debatir y hacer catarsis sino para dar soluciones. Somos los que tomamos las decisiones, cada uno debemos aportar lo que podemos hacer para concretar esas soluciones”.

“Hoy vi una enorme predisposición del Gobernador de la Provincia y del ministro Pablo Farías para poder trabajar, entender la problemática y eso lo tengo que valorar como en su momento lo critiqué. El desafío para adelante es trabajar en conjunto por este que es el primer tema de la agenda”, declaró el mandatario.

Por otro lado, comentó que “salieron dos decisiones importantes, la primera que en la mesa multiagencial que se reúne cada 15 días en el Ministerio Público de la Acusación, se va a agregar la Justicia Federal, tanto el Fiscal como el Juez, la Justicia de Menores y la Justicia Ordinaria. Esto es clave en la interacción de casos”.

“Otra de las conclusiones es que vamos a canalizar junto con el gobierno provincial, las denuncias en cada uno de los barrios y vecinales. Esto lo vamos a hacer coordinadamente con el sistema de denuncias territorial. También se le ha pedido a la Cámara de Diputados y de Senadores que puedan avanzar definitivamente en la sanción de la nueva Ley Penal Juvenil que va a ayudar mucho a combatir el tema de los delitos de menores”, agregó.

EN UNA MISMA MESA

A su turno, el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, enfatizó: “La mesa significa una gran oportunidad de trabajo en conjunto. La provincia tiene una gran responsabilidad en el tema de la seguridad en el manejo de la fuerza de seguridad provincial pero aquí lo que trabajamos fue la forma de potenciar ese trabajo en el encuentro con las otras fuerzas. Por eso decimos que es muy importante apostar al Comando Unificado de las Fuerzas Federales y Provinciales porque eso sirve para potenciar la presencia y una mayor situación de tranquilidad para los vecinos”.

“Por un espacio de más de dos horas hemos tenido la oportunidad de intercambiar no solo ideas sino visiones sobre la problemática de seguridad que hoy tiene Rafaela y los alrededores, con actores que no tradicionalmente estamos sentados en una misma mesa. Valoramos mucho la presencia del doctor Ricardo Lorenzetti del Poder Judicial de la Nación, de las Fuerzas Federales en la misma mesa que estamos las de la provincia y del municipio”, contó.

“Nos hemos puesto de acuerdo en acciones concretas para fortalecer el trabajo en conjunto de las fuerzas que es una buena forma de fortalecer la presencia de las fuerzas de seguridad en las calles y brindarle más seguridad y tranquilidad a los vecinos”, reflexionó.

“Hay distintos aspectos que no están directamente vinculados con la acción policial pero que son igualmente importantes para el tratamiento de la seguridad como es la acción de la Justicia, de los Fiscales y lo que podemos hacer con la acción preventiva con los menores, las cuestiones vinculadas a las adicciones. Concretamente tocamos puntos respecto de eso y estamos encarando a partir de esta reunión líneas de trabajo que vamos a estar trabajando en los próximos días para fortalecer esos dispositivos que nos toca al gobierno provincial y municipal de una manera conjunta”, finalizó el Ministro.

INTENCIÓN DE VOLVERSE A REUNIR

El Juez Federal Miguel Abasolo también brindó su mirada: “Ha sido muy positivo el encuentro, todos hemos manifestado la intención de volvernos a juntar en breve tiempo. Esto nos va a permitir entre todos, ya sea Justicia Federal, Justicia Provincial, Fiscalías provinciales y federales, trabajar en conjunto para tratar de dar una respuesta positiva a la sociedad ante la inseguridad creciente”.

Sobre cómo se está trabajando en el combate contra el narcotráfico y la prevención, dijo que “estoy en condiciones de informarles que hace pocos días hicimos allanamientos en Frontera con resultados positivos. Habrán escuchado hablar del clan Gallardo, hubo 12 detenciones en esta localidad. Esto es una desarticulación del clan Gallardo porque están prácticamente todos detenidos”.

Además, hubo otra causa “también vinculada con este clan con seis detenidos. Estamos trabajando fuertemente el tema del narcotráfico en Frontera que es una zona muy caliente. Aquí en Rafaela también lo que pasa es que muchas veces son investigaciones más pequeñas de narcomenudeo pero también estamos trabajando permanentemente con muchas investigaciones”.

Sobre las acciones a seguir declaró: “Nos vamos a reunir con la Jueza de Menores para intercambiar información porque lo que sobrevuela acá muchas veces es que el origen de los delitos es el tema de adicciones y drogas. Lo que queremos hacer entonces es un frente común para poder intercambiar información y trabajarlo a nivel de los jueces de menores, la Justicia Federal, trasladarle la información al Intendente para trabajarlo en los barrios”.

FERRERO: "MIRADA AMPLIA"

Andrés Ferrero indicó que para el abordaje de la problemática de la inseguridad desde una mirada amplia y de fondo, es necesario fortalecer el trabajo de prevención, contención y asistencia social que llevan adelante las múltiples organizaciones de la sociedad civil de la ciudad y que se encuentran visibilizadas en el "Mapa Social" que desde la entidad se impulsó en el marco del programa "IncluiRSE". También enfatizó en el concepto estratégico que institucionalmente se ha venido transmitiendo: la importancia de los ámbitos como los que se dieron hoy, de manera de intensificar los canales de diálogo que permitan converger en las acciones tendientes a prevenir y trabajar sobre esta problemática.

Con información de La Opinión