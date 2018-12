Riesgo país récord: en el Gobierno responsabilizan a Cristina Kirchner

Los funcionarios más cercanos a Macri reconocen que las chances electorales de la ex Presidente asustan a los inversores.

El Riesgo País superó los 800 puntos y marcó un nuevo récord durante la gestión de Mauricio Macri. En la Casa Rosada, una batería de altos funcionarios tienen una explicación casi unánime y con nombre propio para explicar la suba del indicador: Cristina Kirchner.

Según la hipótesis oficial que resuena en varios despachos, la candidatura de la ex mandataria y su posibilidad latente de volver al poder, preocupan a los mercados. “Temen el regreso del populismo, que seguramente declararía un default. Paradójicamente, la incertidumbre perjudica a Macri y alimenta esas chances”, explica un funcionario.

Una explicación similar escuchó días atrás el ex ministro de Producción Francisco Cabrera de la boca de varios representantes de bancos estadounidenses durante un viaje reciente a Nueva York.

En el Gobierno dicen no encontrar otra explicación que la política para explicar la desconfianza del mercado. “El año que viene, la Argentina devolverá al sistema financiero 27 mil millones dólares: US$ 13.000 millones de capital y US$ 14.000 en concepto de intereses de deuda”, afirman para marcar la supuesta contradicción entre las expectativas oficiales y las del mercado.

Para sumar argumentos en la misma dirección hablan de una economía en recuperación y de la baja de inflación proyectada. "En 2015, la expectativa de que Macri fuera electo, benefició a la economía y al kirchnerismo", argumentan.

Cerca de Nicolás Dujovne también adhieren a la explicación política de la suba del riesgo. “Hay un tema con los países emergentes en general y nosotros amplificamos los movimientos. La correlación es muy clara, los días malos caemos más y los días buenos subimos más. El riesgo político es un tema sin duda”, afirman.

Uno de los pocos funcionarios que dominan el análisis económico y político rubrica la misma explicación. "La Argentina tiene cubierta todas sus obligaciones para el año que viene. No hay razones para que Brasil tenga la mitad del riesgo, salvo que ya tiene definida su dirección política”, reflexiona.

Economistas de Jefatura de Gabinete también responsabilizan a la ex Presidenta. “El aumento del indicador se debe a que la suma del riesgo político de la elección de Cristina, más la fuga de capitales desde todos los emergentes y el fin de año para los fondos de inversión que ya cerraron su mal año. A partir de enero debería mejorar”, diagnostican.

La misma fuente analizaba que no habría mayor recuperación hasta que paradójicamente todos los fondos que invirtieron en la Argentina terminen de retirar sus inversiones. “Hay mucha gente que perdió mucho dinero en bonos con la crisis y ahora recibieron la orden de vender apenas los bonos se recuperen un poco, entonces el precio nunca alcanza a recuperarse del todo. Vamos a estar mejor, cuando salgan todos los inversores”, explicaba la fuente autorizada de Balcarce 50. En la jerga de los traders se conoce esa expresión como selling on strength”.



Los funcionarios más optimistas esperan que a partir de enero el indicador mejore. Los más pesimistas creen que en la medida en que confirme sus aspiraciones, no habría demasiados elementos para que mejore. Hace unos meses, cuando el dólar se estabilizó y el indicador estaba en 650 puntos, en la Casa Rosada se entusiasmaban con llegar a los 500 puntos.

Todos descartaron que el cimbronazo político e institucional que significó el fracaso de las sesiones extraordinarias convocadas por el Presidente y el fallo de la Corte por la actualización de haberes jubilatorios hayan incidido en el indicador. "Eso equivale nada más que al 10% de lo que costó el fondo de la reparación histórica de Mario Quintana", señaló uno de ellos, con algo de malicia.

Como relató Fernando González en Clarín, uno de los hombres que más conoce al Presidente habla del riesgo Macri, para aludir a que la incertidumbre del mercado es responsabilidad de esta gestión.

Uno de los economistas que más habla con el Presidente y ante el que Macri admitió su responsabilidad por “chocar la economía” opina en la misma dirección, aunque agrega matices. “El 5% del aumento del Riesgo País es por el contexto global; el 5%, por Cristina y el 90% porque el mercado tiene dudas sobre la capacidad de pago de la Argentina”, sentencia, seguro de que Macri o quien lo suceda deberá rediscutir el programa con el FMI tras las elecciones. “Aunque el riesgo hoy es Macri, en unos meses podría ser de Cristina y ahí sí sería de 1500 puntos”, sentenció.

