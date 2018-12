La peor noticia: Falleció Cristian Pergazere

En la madrugada de hoy, falleció a los 45 años Cristian Pergazere, quien desde hace un año y medio sufría la enfermedad de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica).

Pergazere fue una persona muy querida, y con mucho talento, quien trabajó en mayor medida en distintas radios rafaelinas.

"Queridos amigos, como sabrán, y si no lo saben les cuento, desde hace un año y medio tengo Esclerosis lateral amiotrófica -ELA-. Se imaginarán que como todas las enfermedades raras no es fácil. Sin embargo, no he dejado de hacer terapias y tratamientos para mejorar mi calidad de vida. Estas han significado para mí y mi familia gastos importantes. Homeopatía, terapia neural, ozonoterapia, vitaminas especiales, sueros, vacunas, acupuntura, entre otras, que no entran por obra social y por lo general debo hacer en Buenos Aires", fue una de sus últimas publicaciones en Facebook, soportando y peleando día a día con su enfermedad.

Sus restos serán velados en la Sala de Velatorios Sentir, de nuestra ciudad, a partir de las 17 horas.

Fuente: ADN