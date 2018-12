Luis D'Elía, al borde de volver a pasar las Fiestas en la cárcel

El ex piquetero Luis D'Elía podría ser detenido en las próximas horas y volver a pasar en prisión, por segundo año consecutivo, las Fiestas de fin año, según estimaron fuentes judiciales.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el martes un recurso presentado por su abogado defensor y en las próximas horas el tribunal oral, que lo condenó en 2017 por la toma de una comisaría ocurrida en el barrio de La Boca hace más de catorce años, le rechazaría un pedido de ser eximido de ir a la cárcel y ordenaría su detención, de acuerdo con las fuentes consultadas por Clarín.

D'Elía ya había pasado 107 días preso un año atrás, de manera preventiva, por decisión del juez federal Claudio Bonadio. Fue en el marco de la causa por presunto encubrimiento del gobierno kirchnerista a los ex funcionarios del gobierno iraní, acusados de haber ordenado el atentado de 1994 contra el edificio sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) con un saldo de 85 muertos y centenares de heridos, un caso aún impune y con otros acusados de encubridores a poco de ser declarados culpables o inocentes en otro viejo juicio, entre ellos el ex presidente y actual senador Carlos Menem.

Era la denuncia que había hecho el fiscal a cargo de investigar el atentado contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros imputados por el Memorándum de Entendimiento con Irán, firmado durante su gobierno para resolver la situación de los ex funcionarios de ese país a los que él había acusado. Se trata de Alberto Nisman, quien apareció muerto con un balazo en la cabeza en su departamento cuatro días después de presentar su denuncia, en lo que la Justicia presume que fue un homicidio.

Pero el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 8 (TOCF8), al poco tiempo de recibir el caso, en marzo pasado, ordenó la libertad del ex funcionario kirchnerista, al considerar que no existían riesgos de fuga o de que fuera a entorpecer la causa hasta la realización y conclusión del juicio, aún no iniciado. Lo mismo sucedió con el ex secretario de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación Carlos Zannini.

El asunto es que unos días antes de ser encarcelado, D'Elía había sido condenado por el TOCF6 a cumplir cuatro años de prisión por la comisión de diversos delitos en el viejo episodio de la toma de la comisaría 24, a raíz de la muerte de un militante de su agrupación por la que él culpaba a la Policía de encubrir al homicida, pero siguió en libertad en ese caso porque la sentencia no estaba firme.

Esa condena fue parcialmente confirmada hace un mes y medio por la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, que bajó la pena a tres años y nueve meses de prisión y sólo por haber instigado a sus seguidores a cometer delitos, debido a la acusación que siguió en pie por parte de la Fiscalía. Ahora, la Casación le rechazó a su abogado defensor, Adrián Albor, primero el recurso extraordinario para discutir el caso de su cliente en la Corte Suprema de Justicia, y luego otros dos recursos considerados como "dilatorios" en los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py.

A D'Elía sólo le queda la chance de presentar un recurso de queja directamente en la Corte, pero la tradición del tribunal que lo condenó es la de encarcelar en caso de pena de prisión efectiva cuando su alzada o superior, la Casación, rechaza el recurso y confirma la sentencia condenatoria. El caso volvió este miércoles al TOCF6 y por eso la nueva detención de D'Elía sería inminente, según evaluaron las fuentes consultadas por Clarín en los tribunales de la Avenida Comodoro Py 2002, en el barrio de Retiro.

"Si no le hubieran dado esos cuatro días de cárcel por la agresión a un manifestante en las marchas de 2008 por la pelea del kirchnerismo con el campo hubiera prescripto todo", dijo una de las fuentes en alusión a la contramarcha que D'Elía y otros adherentes del kirchnerismo hicieron hacia Plaza de Mayo en 2008, para contrarrestar las protestas por las retenciones impositivas que se querían aplicar a los exportadores de soja y granos y que quedaron sepultadas con el recordado "voto no positivo" del entonces presidente del Senado Julio Cobos.

