Todos hablan de Lavagna: encuestador afirma que le ganaría por 15 puntos a Macri en caso de balotaje

El exministro de Economía no anunció su candidatura, pero tiene la intención de voto más elevada después del Presidente y de Cristina

Roberto Lavagna se está transformando en protagonista de las encuestas electorales y, aunque él sigue negando que quiere postularse, cada vez son más los analistas que lo consideran el dirigente peronista con mejores chances.

El ex ministro de Economía y Producción durante los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner desde 2002 a 2005 sigue disfrutando de la buena imagen que le dejó la recuperación de la economía tras el colapso del 2001. Una importante porción de la opinión pública lo asocia con la adopción de medidas que permitieron el crecimiento de la actividad y la caída del desempleo.

Y, aunque pasaron 13 años desde su salida del cargo y 11 desde su postulación presidencial en las elecciones de 2007, su figura sigue considerada entre las de mejores chances de pelear los comicios de 2019 contra Cambiemos.

Según una encuesta de la Consultora de Imagen y Gestión Política (CIGP), a la que accedió iProfesional, la figura del ex ministro se destaca ampliamente como preferencia principal entre aquellos encuestados que no votarían por las principales fuerzas, es decir, a Cambiemos y al peronismo kirchnerista.

“Si bien no anunció una postulación a pesar de que un amplio espectro político lo menciona como eventual candidato, en la última medición el ex ministro de Economía obtuvo el 29,5% de intención de voto dentro del abanico de posibilidades ofrecido, superando por más de 9 puntos al segundo, Sergio Massa”, indica Martín Surpin, director de CIGP.

Y afirma que los números son “aún más imponentes” cuando se plantea un hipotético escenario de balotaje entre Lavagna y el actual Presidente, Mauricio Macri. En esta situación, el economista aventajaría a Macri por casi 15 puntos de diferencia (35,58% versus 20,92%).

Esos números no toman en cuenta los indecisos ni a los votos en blanco -una porción lo suficientemente grande como para revertir el resultado- pero de todas formas marca una tendencia respecto de cuál puede ser la actitud de electorado "del medio" en caso de que llegara al balojate un peronista no kirchnerista y con buena imagen en la clase media.

Ante estos números, la pregunta que surge entre los analistas es: ¿Por qué Lavagna no aparece como un posible candidato?

Para Surpin, la respuesta está relacionada con “la interna del peronismo en todos sus frentes, con que Cristina Kirchner no determinó públicamente su candidatura y con la relación que tuvo el mismo Lavagna con el Frente Renovador, que aún diezmado continúa encabezado por Sergio Massa que no desiste de su candidatura y que no está dispuesto a unirse a Unidad Ciudadana”.

Un dato no menor es la edad del ex ministro de Economía, que es de 76 años. Eso lleva a la especulación sobre si tendrá efectivamente voluntad de postularse. Y, en todo caso, deja la certeza de que en caso de ganar no aspiraría a una reelección (llegaría con 81 años).

En cuanto al panorama electoral general, desde la CIGP estiman que Cristina Kirchner es, por ahora, “la única candidata cuyos números le permiten llegar a una instancia de balotaje con Cambiemos”.

Este escenario de empate técnico entre el oficialismo y el kirchnerismo se repite desde junio pasado. Por eso, estos analistas consideran que el resto de los partidos políticos “quedan muy lejos de la competencia, a más de 20 puntos de distancia”.

“La paradoja se da en los hipotéticos escenarios de balotaje, cuyos resultados nos dejan varios datos importantes: en primer lugar que Cristina Kirchner y Mauricio Macri están empatados técnicamente, es decir, que el ganador entre ellos puede ser cualquiera. Sin embargo, frente a otros candidatos, el actual Presidente perdería en caso de darse el balotaje”, analiza Surpin.

Y reafirma una de las particularidades de este escenario electoral: la única candidata peronista con posibilidades de llegar al balotaje es Cristina Kirchner y sin embargo es, al mismo tiempo, la candidata que “más dificultades tendría para ganar en la segunda vuelta”.

En segundo lugar, se proyecta un escenario en el que los votantes que definirán la elección no provienen de su “núcleo duro”.

Finalmente, “los números reflejan la situación crítica en la que se encuentra el Gobierno, de todas maneras el contexto y la coyuntura van cambiando al ritmo de los sucesos políticos, entonces debemos entender que estos resultados son la imagen de este momento”, aclara Surpin a iProfesional.

Estos datos también están condicionados por la cantidad de indecisos, que según laCIGP es de 15,8%.

“De cómo logren Macri y Cristina Kirchner convencer a los indecisos, dependerá el resultado. Por el lado de Cambiemos la estrategia va a estar orientada, por un lado, a aumentar la polarización con la ex presidenta, remarcando los hechos de corrupción y las causas legales vigentes y, por el otro, en remarcar e idealizar lo que consideran como logros de su gestión”, opina Surpin.

Para agregar que el oficialismo acompañará la idea de que la “crisis está siendo dejada atrás y que se está comenzando a lograr un cambio estructural en la sociedad que permitirá mejorar la vida de los argentinos”.

Por su parte, el experto considera que Unidad Ciudadana impulsará su campaña negativa haciendo hincapié en la crisis económica, señalará al Gobierno como responsable y pretenderá forjar una plataforma basada en cambio estructural en cuanto a componentes asistencialistas y de servicios que ofrece el Estado.

Con información de www.iprofesional.com sobre una nota de Mariano Jaimovich