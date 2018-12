Juan Grabois: “A la corta o a la larga Barricada TV estará en la grilla de Cablevisión”

El lunes, un grupo de manifestantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) marcharon hacia la sede de Artear y, según la empresa, forzaron la entrada del lugar. El objetivo de la protesta era exigir la inclusión de dos canales comunitarios, Barricada TV y Pares TV, en la grilla de Cablevisión.

Grabois aseguró a Infobae que él no organizó la protesta y que ni siquiera conocía el itinerario. También desmiente que haya habido violencia.

— ¿Por qué organizaron esa protesta contra Cablevisión?

— La cuestión de fondo es el incumplimiento, por parte del Estado y de algunos oligopólicos de las comunicaciones en la Argentina, como el Grupo Clarín y en menor medida Telecentro, de la parte que quedó vigente de la Ley de Medios porque, como se recordará, Macri de manera un poco antidemocrática derogó una parte de la ley, la resolución 5160 del Enacom establece que las televisoras comunitarias y cualquiera que tenga una televisión abierta, si pone su contenido a disposición de una cablera de manera gratuita la cablera tiene la obligación de subirlo a la grilla.



— ¿Está obligada?

— Está obligada, no es opcional. Pero Cablevisión, que es la más grande, de manera arbitraria incumple la ley, se han hecho todas las denuncias administrativas posibles. Hace una semana intervinieron la Defensoría del Público que es el organismo que tiene que llevar al defensa del público que es privado de contenidos y de los canales comunitarios y por lo tanto nosotros hicimos una manifestación al Enacom y después fuimos para Artear. Yo confieso que no organicé la manifestación por lo tanto no sabía el recorrido en ese momento y entramos por un portón que estaba abierto de par en par, desmiento absolutamente que se haya roto nada, no se forzó ninguna reja, no se generó ningún tipo de episodio de violencia y nos quedamos en un lugar que es un tipo de estacionamiento en un bajo de autopista que en estas horas me enteré de que es un lugar público de la Ciudad de Buenos Aires y que el grupo Clarín lo tiene apropiado de manera irregular.

— Ah, bueno, da para hacer otra marcha…

— Da para hacer otra marcha.En la Defensoría del Público pusieron un muchacho PRO que no sabe nada de comunicación. ¿Cuál es el motivo para que Cablevisión no suba a la grilla esto? ¿Les va a sacar público? No, es simplemente el fuerte que es impone al débil. Nosotros no tenemos otra forma de defender los derechos y los intereses de los que no tienen voz en esta sociedad. No hubo absolutamente nada de violencia. Si eso es violencia, ¿cómo habría que calificar lo que le pasa a nuestro pueblo en los barrios populares, en la calle, lo que le pasa a la gente que realmente sufre en este país? No hubo ningún tipo de violencia ahí pero hay determinados intereses muy sensibles a cualquier crítica sobre si todo si está hecha en la puerta de sus fortalezas.

— ¿Es cierto que hubo discrepancias internas en la CTEP, que no todos estaban de acuerdo con esto de ir a Artear?

— Yo no recibí ninguna crítica y el secretario general de la CTEP convalidó la protesta que era de un conjunto de medios comunitarios, estaba el Foro Argentino de Medios Comunitarios, Barricada TV, Pares TV, el Sipreba, un montón de organizaciones, pero como yo soy una figura que está un poco en el candelero, bueno, Grabois, la tapa es Grabois, es una forma que tiene el sector de poder de estigmatizar: violento, K, corrupto, vago, piquetero, te encasillan en una categoría que en un sector de la sociedad va a generar repudio.

— ¿Sirve este tipo de protestas?

— Sí, a la larga o a la corta, como consecuencia de la protesta que hicimos en el Grupo Clarín, se va a cumplir la ley y Barricada TV estará en la grilla de Cablevisión, porque así la Ley es muy clara. El grupo Clarín incumple la Ley. Pero para ellos el peligro radica en un grupo de "piqueteros" que realiza una manifestación en el grupo Clarín. Estas cosas solo se pueden desarrollar si las organizaciones populares acumulan el poder suficiente para llevar adelante.

Con información de www.infobae.com