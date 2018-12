"¿Qué hago acá?": la reacción de los hinchas de River al llegar a Emiratos Árabes

La eliminación de River ante el Al Ain de Emiratos Árabes Unidos en el debut del Mundial de Clubes fue una total sorpresa. Esto fue confirmado con la reacción de los hinchas del "Millonario" cuando arribaron al aeropuerto árabe y advirtieron que el equipo había sido derrotado por penales.

"¿Qué hago acá", se preguntó uno de los fanáticos que al igual que muchos viajó confiado de que el equipo de Marcelo Gallardo sortearía al rival de la semifinal, a priori el más débil, para luego enfrentar en una hipotética final al Real Madrid.



"No se puede creer esto, 18 horas con el culo cuadrado, escuchando el alargue arriba del avión con el Wi-Fi. Cola de migraciones escuchando los penales y cuando me toca el turno para entrar en territorio "dubaiense"… 5-4. No sé qué hacer acá, ¿qué hago acá? No se puede creer", fue el relato del hincha mientras captaba el momento con su celular.



"Vos te reís porque venías a hacer shopping", continuó el lamento en dirección hacia su mujer. Y cerró: "¿A qué hora sale el vuelo de vuelta?".

Ahora, estos fanáticos deberán conformarse con el encuentro por el tercer puesto que disputará River (el sábado desde las 10:30) con el que pierda el juego de este miércoles entre Real Madrid y el Kashima japonés.

Fuente: Infobae