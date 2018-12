¿Es posible que Viotti se baje y apoye a Basso?

Leonardo en su fuero íntimo no quiere jugar este partido, sabe que los números no lo favorecen y una alianza con Basso le permitiría conseguir un Concejal más y esperar una mejor oportunidad para sus aspiraciones.

Leonardo en su fuero íntimo no quiere jugar este partido, sabe que los números no lo favorecen y una alianza con Basso le permitiría conseguir un Concejal más y esperar una mejor oportunidad para sus aspiraciones.

Hay encuestas que circulan por todos lados en los círculos políticos, ninguna de ellas le dan a Viotti números favorables ni por asomo, a ello hay que sumarle las pocas ganas que tiene de jugar un partido que se le va a hacer muy cuesta arriba y puede dar por tierra una construcción de muchos años.

No hay que perder de vista que Viotti es Macri, el apoyo que en el último año hizo de un Presidente que está gobernando de espaldas al pueblo es total y las elecciones van a llegar en un momento por demás difícil y con seguridad la figura de Macri va a estar muy desgastada y por ende la de sus más fervientes seguidores.

Por otra parte la semana pasada todo el Pro, por decisión Angelini, y un acatamiento reverencial de toda la dirigencia local, decidió encolumnarse detrás de Mauricio Basso, un muchacho joven, que compite en una misma franja estaría (los jóvenes) que Viotti, pero con mucho más recursos que el " Joven Maravilla".

Angelini con seguridad a último momento es posible que decline su candidatura en favor de José Corral, quién desde hace mucho tiempo es el niño mimado del Presidente, pero no va a renunciar así por qué sí, Basso es una prioridad por muchos motivos que serán analizados en un futuro, por lo que seguramente una de las exigencias( de Angelini) va a ser apoyar a Basso, esto lo va a poner en un dilema a Viotti, quién si bien es del equipo Corral, sabemos que en política no hay lealtades y el apoyo del Intendente de Santa Fe puede no llegar.

Todo esto es de un análisis permanente por parte de Viotti, pero los números negativos son los de más peso.

Viotti sabe que dar un paso al costado es asegurar a Miguel Destefanis, su debilidad, en el Concejo, también sabe que es joven y la oportunidad seguro va a llegar.

Enero y los primero días de Febrero van a ser de mucha meditación, hoy Viotti está con pocas ganas y con pocas fuerzas, cuestiones políticas y de las "otras" lo llevarían a dejar pasar esta oportunidad.

Basso por de pronto crece en las encuestas, tiene una mayor aceptación en la gente, es nuevo y no tiene cuentas pendientes, sólo prejuicios de mediocres y por sobre todo el apoyo económico,que en política no es poco....