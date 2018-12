El dúo realizó su nuevo single, "Nothing Breaks Like a Heart", así como su versión de "Happy Xmas (War is Over)" de John Lennon y Yoko Ono, con la ayuda de Sean Ono Lennon. No obstante, el arriesgado look de Miley Cyrus se llevó toda la atención de los espectadores.

Pese al jugado vestuario que eligió para su show, Cyrus, de 26 años, que no tenía nada debajo de su bomber de plata brillante, no sufrió ninguna falla en su ropa durante la interpretación.

La cantante, con su gran escote, se convirtió entre lo más comentado en Twitter.



"Alguien no le dijo a Miley Cyrus que olvidó su camisa", "Nunca he confiado en nada en mi vida tanto como Miley Cyrus confía en esa cinta doble", fueron algunos de los mensajes.

Su atrevido conjunto mantuvo al público cautivado. "Nunca presté tanta atención a una actuación de Miley Cyrus en mi vida", dijo otro usuario en mencionada red social.

Miley Cyrus y Mark Ronson lanzaron "Nothing Breaks Like A Heart" hace solo dos semanas, y actualmente se encuentra en el número 67 de la lista Hot 100 de Billboard.

El video musical, que muestra a Cyrus en una persecución de automóviles a alta velocidad, ya tiene más de 22 millones de reproducciones en YouTube.

Ronson es mejor conocido por escribir "Uptown Funk", de Bruno Mars, en 2014.

Fuente: Infobae