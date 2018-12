La "cosecha récord" no alcanza

Este año fue tan malo que 2019 comenzará a mostrar algunos números en verde pero no será más que la base de la L del sendero económico

Jefatura de Gabinete puso en marcha todos los motores comunicacionales para profundizar el relato político por sobre el económico. Conforme pasan los días y meses, la anunciada "cosecha récord" no alcanzará para reactivar la economía. 2018 fue pésimo en todos los frentes y, si bien el campo logrará hacer pie, el nuevo fenómeno El Niño que está formando sobre el Pacífico aún no permite visualizar con exactitud el impacto.

Es cierto: en 2019 se podrá a mostrar una recuperación de la mano del agro. "Si bien el año dará negativo (para el Gobierno será una caída de 0,5% contra 2018, para el FMI y el Banco Mundial una de 1,6% y para los privados podría llegar a una de 2%), la dinámica terminará siendo positiva. Pero el modelo centrado en la fortaleza del agro tiene un esquema de perdedores entre los que se destacan los sectores que dependen del mercado interno y del salario. Ahí se anotan la industria, la construcción -que no contaría con el impulso keynesiano de la obra pública con el que contó durante las elecciones de 2017-, el comercio y los asalariados urbanos", analizan desde BAE Negocios.



Especialistas "advirtieron que esa tendencia a la mejora en la dinámica del PBI no tendrá correlato en el resto de los sectores, con tasas de interés que complican a la actividad productiva, salarios con dificultades para recuperar lo perdido durante el 2018 y un consumo interno sin reacción. Así, se espera que no haya efecto derrame por lo que, incluso en un escenario optimista del agro repuntando y traccionando a algunas industrias directamente relacionadas, el primer mandato de Cambiemos cerrará sin segundo semestre para la actividad.



Es unánime la idea de que por primera vez, tras la salida de la convertibilidad, la economía hilará dos caídas consecutivas del PBI que llevarán al per cápita a una contracción de hasta 8% contra lo que recibió el Gobierno en el 2015. En ese entonces las intenciones apuntaban a eliminar el efecto serrucho, con caídas en los años pares y repuntes keynesianos en los impares (electorales).



El director de LCG, Guido Lorenzo el agro tiene un peso de apenas 10% sobre el valor agregado nacional y que con los encadenamientos que logra traccionar se llega al 30%. Y afirmó que el año se parecerá lo que ocurrió en los primeros trimestres de 2016, período definitivamente complicado para la economía metropolitana, con el comercio, la industria y la construcción cayendo en forma sostenida", completó.

Según Rodolfo Santangelo, al aire del 14 días (A24), "Hay una buena expectativa para el sector agrícola que seguramente recuperará lo perdido este año y hay una buena expectativa para algunas economías regionales como Vaca Muerta o la temporada del turismo local, pero para el resto me parece que va a ser un año largo, para el consumo interno, para consumo que depende del salario del empleo, para el consumo que depende del crédito, la situación puede mejorar pero creo que será un año largo (2019)", y lo graficó con una J invertida. Esto es, caída-estancamiento-repunte mínimo.

Dividido en trimestres, Guillermo Oliveto adelantó (en potencial) que "la economía se estabilizaría en el segundo trimestre, crecería moderadamente en el tercero y tendría un 'ritmo 2017', en el cuarto, con una suba del 2,4%. Es decir, iría de menos a más".

Sin embargo, el ex presidente del Banco Central Martín Redrado, "el cambio de signo en la segunda mitad igualmente no será suficiente para revertir la caída del año, que alcanzará el 1,2% i.a. No obstante, si la baja de la inversión llegase al 14%, la contracción del producto sería del orden del 3%".

Así las cosas, "si se logra consolidar el escenario base durante 2019, el nuevo período gubernamental nos encontrará frente a la necesidad de salir de la emergencia y plantear un programa de estabilización y crecimiento que permita salir a nuestro país del estancamiento crónico".

