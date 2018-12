El mensaje de Ángela Ponce sobre la intolerancia después de haber sido eliminada de Miss Universo

Durante la gala para elegir a Miss Universo 2019 donde ganó la participante de Filipinas, la organización dio un espacio para contar la historia de Ángela Ponce y reconocer que cambió la historia al ser la primera mujer transgénero en competir por el título.



En un video que se transmitió después de haberla eliminado del concurso, al no ser elegida entre las 20 semifinalistas, Miss Universo rindió honor a la historia de Miss España.

"A temprana edad sufrió bullying, pero con el amor y apoyo de su familia ha enfrentado al mundo con una sonrisa. Sin embargo, la aceptación no es abosluta, incluso en algunos rincones donde se lleva a cabo el concurso", dijo la voz en off de una mujer en el video del concurso.

En entrevista con la organización del certamen que se realizó en Tailandia, Ponce dijo: "Ya vivimos en un siglo donde no podemos seguir repitiendo patrones pasados".



En su mensaje estableció: "Para erradicar la intolerancia sería muy importante inculcar esos valores desde pequeños. Mi esperanza es que el día de mañana podamos vivir en un mundo de igualdad para todos. Simplemente que entendamos que somos seres humanos y que tenemos que hacernos la vida mucho más fácil los unos a los otros".



Ángela Ponce ha aprovechado la visibilidad de haber llegado como representante de España, y además de vivir su sueño al estar ahí, desea enviar el mensaje de tolerancia para la diversidad sexual.

Una vida sin prejuicios

"Mi realidad es algo que cada persona va a pensar de una manera, porque no nos educan en la diversidad en los colegios. Todavía mi realidad no es una realidad que sea 100% visible ni aceptada, pero yo entiendo que muchos de esos prejuicios vienen del desconocimiento, pero no tengo tiempo para eso, yo conseguí lo que quería que era estar aquí y lo logré", dijo en una entrevista previa al concurso.



Nació en 1991 bajo el nombre de Ángel Mario Ponce, pero a los 16 se reconoció como Ángela. La española nacida en Sevilla se graduó en Informática, pero nunca ejerció su profesión.

Estudió peluquería y desde muy chica la moda fue parte de su vida, y desde que debutó en las pasarelas de Andalucía nunca más paró. En el 2015 se coronó Miss Cádiz en el concurso de belleza, pero todo fue "sin querer". Ángela en realidad había ido para acompañar en el casting a sus mejores amigas sin imaginar que sería la elegida por el tan exigente jurado. Y ése fue el puntapié inicial que la hizo darse cuenta del camino que quería recorrer.

Ponce estableció desde semanas atrás que el título no era lo importante, sino "la posibilidad de ser voz y esa es mi corona personal. Me permite motivar a mucha gente. Hay personas que por el simple hecho de que yo esté aquí continúan viviendo, ése es mi orgullo".







