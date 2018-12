El llanto de Nico Vázquez por su hermano: “A él no le hubiera gustado verme así”

En la mesa de “PH: Podemos Hablar”, programa que conduce Andy Kusnetzoff todos los sábados por la noche, Nico Vázquez conmovió a todos al hablar de su hermano Santiago, quien falleció de forma repentina en diciembre de 2016, cuando se encontraba de vacaciones. Y el actor se quebró al rememorar la relación con su hermano, que tenía una miocardiopatía hipertrófica.

Asimismo, Andy explicó las complicaciones que le tocó atravesar para poder convencer a Nico Vázquez de que se sentara a la mesa en su programa, en calidad de invitado, teniendo en cuenta lo que le cuesta al actor abordar este tema. “Me dijo ‘yo no puedo ir, me encanta el programa pero vos me vas a preguntar y yo no estoy listo”, ventiló el conductor. Y, con la aprobación de Vázquez, quiso saber cómo se encuentra el actor a dos años del fallecimiento de Santiago.

En un principio, el esposo de Gimena Accardi reconoció el apoyo que recibió de diferentes lugares, para poder volver a disfrutar de las cosas. “Estoy empezando a disfrutar otra vez a mis amigos, a mi familia, a mi mujer, Gime. Esto por lo menos me agarró con una persona que ayuda mucho a mi familia, Gime es una hija más para mis viejos”, comenzó Nico Vázquez, que agradeció el apoyo de sus colegas y del público.

Por su parte, el actor se refirió a las horas y los días posteriores a la muerte de su hermano. “No quería nada, quería quedarme tirado en la cama. Eso no está bien. Cuando fueron pasando los días, me di cuenta de que tenía que estar fuerte para mi familia. A él no le hubiera gustado verme así“, expresó.

Su primera reacción ante lo sucedido fue la de “agarrarse a lo primero que escuchás: la fatalidad, algo que no entendés”. Y recordó que, horas antes del fallecimiento, había estado hablando “hasta las 3 de la mañana con él, que estaba festejando que River había ganado la Copa Argentina con Rosario Central”, manifestó el protagonizará la obra “Una semana nada más” con Benjamín Rojas y Flor Vigna.

Y por su parte, destacó: “Empecé a agradecer que lo tuve conmigo 27 años. Que mis viejos lo tuvieron a él, que fue el que cambió a la familia porque era especial”. Entonces detuvo el relato y rompió en llanto.

“Esto era lo que no quería… Pensé que ya lo podía hablar, ¿viste? Yo te dije que no podía venir, no me gusta una mierda que me vean así. No quiero que crean que estoy triste. Yo lo estoy empezando a hablar, estoy empezando a ver las fotos de mi casamiento, que no las había visto, no había podido disfrutar eso”, continuó, con dificultades.