Conmoción en San Pedro: una mujer escrachó por violación a un funcionario y lo encontraron ahorcado

"¿Qué voy a hacer ahora con mi hijo? ¿Quién lo va a cuidar?". Paula Ferreyra, embarazada de seis meses, llora sin consuelo. Los familiares más cercanos tratan de calmarla. Hace apenas unas horas, su marido, un hombre de 45 años, se quitó la vida. Era un funcionario municipal de San Pedro que en la noche del sábado fue denunciado públicamente por una mujer de haberla violado. El hombre apareció ahorcado en su propia casa.

La ola de denuncias públicas por abusos y violaciones no tiene freno. El efecto "contagio" que se generó desde el martes pasado tras la acusación de la actriz Thelma Fardin contra Juan Darthés, tuvo un nuevo capítulo. Esta vez fue en esta localidad bonaerense, donde Luis María Rodríguez, secretario de Deportes de la Comuna, decidió suicidarse luego de que una mujer lo escrachara en las redes sociales.

Mediante un video en Facebook, Marianela Sánchez lo señaló como su abusador cuando ella recién estaba comenzando su adolescencia y era su alumna. El hombre vivía en el barrio Villa Igollo. En la noche del domingo sus restos eran velados en la sala Coopser, con la presencia de unas 40 personas.

Todo comenzó el sábado a la noche, cuando Marianela Sánchez publicó en su muro el video en el que dice que Rodríguez la violó cuando ella tenía 13 años y él era su profesor de Danzas. En aquel momento la mujer vivía en San Pedro y ahora, por lo que pudo averiguar Clarín, se mudó a Villa Adelina, en el conurbano bonarense.

Todo indica que se suicidó y que no hubo terceros involucrados", dijo Manso. También aseguró que llamarán a declarar a Sánchez y le consultarán si tiene voluntad de hacer una denuncia formal.

Rodríguez, de 45 años, era una persona reconocida en San Pedro, por su trayectoria como bailarín de danzas folclóricas Trabajó en la Universidad de las Artes en esa localidad y en junio de este año había asumido su cargo al frente de la Dirección de Deportes del Municipio, que gobierna el intendente Cecilio Salazar, de la alianza Cambiemos.

El bailarín fue encontrado colgado en su domicilio alrededor de las 0.30 de la madrugada del domingo, unas dos horas después de que el video de Sánchez fuera subido a la red social. Rodríguez era padre de dos hijos y esperaba al tercero de su actual pareja.

Silvio Corti, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Pedro, le dijo a Clarín: "Estamos sorprendidos y conmocionados tanto por la denuncia como por la decisión que habría tomado Rodríguez. Todavía no sabemos si esta acusación ya fue denunciada en la Justicia. Pero en cualquier caso haremos todo lo que haga falta para colaborar con la investigación".

Este no es el primer caso de suicidio luego de una denuncia pública de abuso. Hace poco más de un mes, el director de teatro Omar Pacheco se ahorcó en su sala teatral dos días después de ser denunciado en Internet por un grupo de mujeres que lo acusó de haber abusado sexualmente de ellas cuando eran sus alumnas.

El sábado al mediodía la comuna de San Pedro había lanzado una campaña de difusión en su Facebook oficial, en la que llama a víctimas de violencia de género a acercarse a la Comisaría de la Mujer de la ciudad. Tras conocerse el hecho, la Municipalidad decretó dos días de duelo.

“Es una persona muy conocida en San Pedro y estoy segura de que, como yo, debe haber otras víctimas”, dice Sánchez en el video que rápidamente se viralizó en las redes sociales. Allí explica también que la denuncia pública realizada por la actriz Thelma Fardin contra Juan Darthes, como a muchas otras mujeres, la había animado a relatar su caso.

Por el velatorio de Rodríguez pasaron más de 50 personas. Hubo familiares, amigos, ex alumnas. No salían de su asombro por lo que ha ocurrido con esta persona que hasta hace apenas unas horas era alguien popular y reconocido en esta ciudad de 47 mil habitantes. "Si es cierto o no, no lo sé. Ni me interesa saber", comentó uno de ellos. Por momentos, la viuda se calmaba, hasta que volvía a llorar desconsoladamente. "Es una basura", repetía Paula en referencia a la mujer que denunció al funcionario de haberla abusado. Por lo bajo algunos barajaban la posibilidad de realizarle una contra demanda.

