Alfonsín confirmó que evalúa irse de la UCR

“Voy a acatar lo que decida mi partido, si entiendo que es lo mejor para mi país. De lo contrario, me voy a mi casa o salgo a armar algo nuevo”, le dijo Ricardo Alfonsín en exclusiva a LPO y destacó que “yo defiendo el partido como una organización política socialdemócrata de centroizquierda. Pero no tengo nada que ver con el pensamiento liberal económico”.

Fue en el hotel Savoy de la capital federal en un encuentro de dirigentes radicales durante las jornadas del Espacio de Pensamiento Alfonsinista, un ámbito creado por el ex diputado para reunir a radicales incómodos con Mauricio Macri y partidos de perfil progresista como el socialismo o el Gen de Margarita Stolbizer, quien pasó a saludar, y el presidente del socialismo Antonio Bonfatti envió una adhesión.

El resto de los asistentes fueron radicales como Federico Storani, Juan Manuel Cassella y Cesar Martucci, principal promotor de salir de Cambiemos y crear un frente opositor. Fredy prefiere jugar la interna oficialista.

Martín Lousteau envió un video y la diputada de su bloque Carla Carrizo fue una de las expositoras. El economista sigue siendo es una figura valorada en este ámbito pero por ahora lo imaginan más cerca de participar de una interna de Cambiemos, de donde no quieren moverse las autoridades del Comité nacional UCR.

“Si mi partido decide algo que no es lo mejor del país o me voy a mi casa y armo algo. Nadie me puede cuestionar eso”, anunció Alfonísn.

El marco de alianzas debería definirse en una nueva convención nacional, pero algunos dirigentes sospechan que podría haber alguna maniobra para no convocarla y “prorrogar” los acuerdos habilitados en 2015, o sea, con el PRO y la Coalición Cívica. No imaginan que una discusión interna pueda terminar bien.

Quienes promueven al ex diputado como presidenciable por afuera de Cambiemos leen encuestas auspiciosas. Aseguran que mide un 6% “sin hablar” y hay un voto progresista sin dueño en las grandes urbes que nunca participaría en una primaria de Cambiemos.

“En la provincia nos da un 8% el Partido Obrero. Es gente que busca un candidato progresista que no hay”, explican. Alfonsín parece estar en esa sintonía y ya ensaya un discurso de campaña basado en la necesidad de pasar del “subdesarrollo al desarrollo”, consigna que, explican, jamás aceptaría el votante “duro” del macrismo, cercano al eterno modelo agroexportador.

-¿Qué le propondrías al partido que pueda hacerle bien al país? -le preguntó LPO

-Que se reúna y conforme un frente con fuerzas afines: el Gen, el socialismo, movimientos sociales y de la producción. Pero no creo que el PRO esté de acuerdo y el partido vaya en contra.

-¿Usted sumaría al PRO a ese frente?

-Sí, lo sumaría a ese frente, porque ganaríamos nosotros. No me importa quién gobierna sino las cosas que vaya a hacer. El PRO hace lo que cree mejor para el país. Lo que me llama la atención es que nuestro partido lo haya acompañado y no formule ninguna iniciativa.

-¿Le gustaría que Lousteau sea candidato del frente que propone?

-Me gustaría que estuvieran la mayoría de las figuras radicales y Lousteau tiene más coincidencias con nosotros que con el Gobierno. En realidad, dice lo que decíamos hasta 2015.

-¿Y usted sería candidato a presidente de ese frente?

-Sí, pero no están dadas las condiciones políticas. Tampoco me desvivo. Yo defiendo el partido como una organización política socialdemócrata de centroizquierda. Pero no tengo nada que ver con el pensamiento liberal económico.

