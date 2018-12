Argentina: el segundo país más caro de la región para comprar una canasta básica

La Argentina no sólo tiene la inflación más alta de la región, después de Venezuela. También ocupa el segundo puesto, detrás de Perú, en una medición privada que comparó los costos de una canasta básica en seis países de América Latina.

Entre los resultados, el estudio resalta que el gasto individual promedio para una canasta básica mensual en la región es de US$ 75, es decir unos $ 2.900, según el tipo de cambio actual. Mientras que, en la Argentina, asciende a unos U$S 86, alrededor de $ 3.300.

El estudio fue hecho en noviembre por Linio, un sitio de ventas on line presente en estos seis países. Comparó un conjunto de unos 50 productos de consumo masivo similares en los distintos mercados. Y también el salario mensual promedio en cada país.

En Argentina, por ejemplo, la compra de esa canasta insume un 16% del salario, tomando un ingreso promedio mensual de unos U$S 534 ($20,360) explica Diego Bresler, country manager de Linio en Argentina. "En Colombia, en cambio, donde los salarios son mucho más bajos, el valor de la canasta representa un 27% del ingreso". Perú ocupó el primer puesto del ranking con la canasta más cara, U$S 97, porque hay menos oferta de productos", explicó el analista.

Algunos de los alimentos que incluyen las canastas básicas son carnes, cereales, fiambres, legumbres, frutas, menudencias, lácteos (leche y quesos), harinas, dulces, vinagre, café, yerba, huevos, condimentos, bebidas no alcohólicas, aceites y hortalizas, entre otros. En algunos países, como en la Argentina, la canasta básica alimentaria se extiende a una canasta básica total que también incluye artículos de higiene y limpieza personal, entre otros.

Detrás de Perú y de la Argentina, la canasta de Colombia sumó U$S 84. Luego, sigue México con una canasta de U$S 63 y Chile, como el segundo país más barato, con una canasta básica valuada en US$ 62, que representa el menor porcentaje sobre el salario medio de todos los países de la región: sólo un 8%. Finalmente, Ecuador se alzó con la canasta más barata de la región, a U$S 57, donde los salarios medios promedian los U$S 500.

Bresler explica que "ante el contexto económico inflacionario y la competencia, algunos comercios se sienten obligados a ofrecer mejores productos a precios más bajos. Y eso beneficia la economía del consumidor final, sin embargo, la pérdida del poder adquisitivo es un fenómeno regional que dificulta el acceso del total de la población a los productos básicos alimenticios", dice.

Además de la canasta básica, Linio suele hacer mediciones de precios en productos tecnológicos, "donde más se notan las diferencias entre países", comenta Bresler. En este rubro, la Argentina es el país más caro de la región, aclara el ejecutivo de Linio. "En primer lugar por los altos aranceles de la aduana (salvo en el rubro Computación), aclara. También, por la gran complejidad de los medios de pago y por una estructura de costos mas altos, en dólares, respecto de otros mercados".



Los resultados de la firma demostraron que Australia y Argentina suelen ser los países más costosos para adquirir este tipo de productos. En tanto, Canadá o EEUU son los más asequibles.

