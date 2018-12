Rossi ratificó su precandidatura presidencial de cara a 2019

El diputado del FpV llamó a "recuperar una Argentina para la mayoría" y reiteró que tiene intenciones de presentarse a las próximas elecciones en el caso de que la expresidenta Cristina de Kirchner decida no participar.

Agustín Rossi, actual jefe de bloque de diputados y diputadas nacionales FPV-PJ encabezó este sábado el encuentro popular "Camino a 2019. Con Cristina Siempre" donde expresó su mirada sobre el futuro, pensando la Argentina post Macri.

En este marco, el dirigente que ya ratificó intenciones de protagonizar una candidatura presidencial en el caso de que la expresidenta Cristina de Kirchner decida no participar, aseveró: "Me comprometo a trabajar para recuperar una Argentina para la mayoría" e instó a "no resignarse a la entrega de un país para pocos".

"Vamos a ganarle a la reelección del ajuste y la pobreza", dijo Rossi a espaldas del río en el Parque España de Rosario, al asegurar que "hay que trabajar por una convocatoria opositora plural sin exclusiones".

Además, resaltó "ya nos dimos cuenta todos, que más allá de lo que nos quieran hacer creer, el 2019 es una decisión sobre el futuro, no sobre el pasado".

Por último, el legislador santafesino sostuvo ante los presentes: "la solidaridad tiene que ganarle a la indiferencia y la justicia social le tiene que ganar a la exclusión", al criticar fuertemente el camino de gobierno llevado adelante por Cambiemos.

Estuvieron presentes la economista Mercedes Marcó Del Pont, el referente del PSOL Carlos Heller, la diputada Cristina Álvarez Rodríguez, el diputado Daniel Filmus y la senadora santafesina María de los Ángeles Sacnun, entre otros.

Con información de www.ambito.com