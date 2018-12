Elisa Carrió: " Hay que cambiar Cambiemos"

Elisa Carrió lanzó duras críticas al corazón mismo de Cambiemos



“Nosotros somos Cambiemos pero no somos corruptos, que también los hay en Cambiemos, ni cómplices, no tenemos que ver con la mafia del fútbol, estamos en contra del financiamiento de empresas a los partidos políticos, defendemos los derechos humanos de todos y cada uno y la no violencia, nosotros nunca vamos a ser fascistas y vamos a seguir siendo ecuménicos y humanistas hasta el fin de los días”, lanzó Lilita.



Esa fue la frase más fuerte de su discurso, que duró más de una hora y diez minutos, y provocó una ovación y hasta lágrimas entre varios de los presentes que, llorando, se acercaron a saludarla.

“Un señor, hace unos días, reivindicó el Parlamento como lugar de la rosca política, ese día me abrió la puerta de salida de ese lugar, que será cuando presente la jubilación. Adentro van a quedar los dirigentes de la CC que nunca fueron, ni van a ser parte de ninguna rosca”, sostuvo la diputada nacional, en referencia al titular de la Cámara, Emilio Monzó.

Carrió confirmó su intención de armar una ONG para recuperar lo robado. “Este partido no solo se preparó para luchar contra la corrupción y el saqueo, sino para defender el humanismo y el ecumenismo. Vamos a recuperar el dinero robado durante una década mediante la corrupción esté donde esté".

Con su frase sobre la jubilación, dejó flotando la posibilidad de dejar su banca antes de tiempo. "Por ahora, ese tema no se debatió", confió a Clarín uno de sus allegados.

"Es más importante que el dinero vuelva a la sociedad a que haya justicia. Vamos a crear una Organización no Gubernamental que va a estar a cargo de Paula Oliveto para dar con lo que nos han robado a los argentinos”, siguió.

“Argentina es la Nación en la que, si avanza Cambiemos siendo fiel a sus principios, podemos lograr una revolución en paz y sin balas. Pero para eso hay que cambiar Cambiemos desde adentro", dijo.

Además, se refirió a los problemas judiciales de la familia Macri, salpicados por las revelaciones de los cuadernos de la corrupción. "Que hayan sido citados por la Justicia el hermano y el padre del Presidentedemuestra que hoy no hay blindaje para la impunidad. Es impresionante que hoy los máximos directivos de Techint estén procesados, ni yo me lo esperaba, que trabajé años para algo así".

Fuente: Clarín