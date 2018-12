Piden cárcel para abuelo que abusó de sus 4 nietitos

Una mujer pidió que su padre, quien cumple arresto domiciliario en un geriátrico de La Pampa, vaya a prisión porque fue denunciado como autor de la violación de sus cuatro nietos, niños y niñas, cuando eran menores de edad y advirtió que "seguramente intentará seguir abusando y buscando otras víctimas" en el establecimiento donde se encuentra alojado.

Claudia Eyheramonho denunció a su padre por los abusos que sufrieron sus nietos luego de que meses atrás, envalentonadas por las acciones de las agrupaciones feministas que concientizan sobre la violencia contra la mujer, su hija y sus sobrinas se animaron a revelar las violaciones que habían padecido.

Y, reclamó que su padre "esté preso y se pudra en la cárcel y no que, con arresto domiciliario esté hoy en un geriátrico que es como un spa, lujoso, con teléfono celular y en el que seguramente, intentará seguir abusando y buscando otras víctimas".

"Se llama Elbio Eyheramonho, tiene 75 años, es un ingeniero civil muy conocido en Santa Rosa y es mi padre, aunque para mi murió. La justicia le dictó la prisión domiciliaria y en vez de estar en la cárcel, está en un geriátrico lujoso, con teléfono, simula tener problemas para caminar, anda con un andador y me temo que volverá a abusar", confesó la mujer.

Asimismo, señaló que "este invierno, a partir de los movimientos de colectivos feministas, mis sobrinas por suerte pudieron hablar" y agregó que "la que hoy tiene 22 años, hija de mi hermano pudo poner en palabras el abuso desde los 5 hasta los 11 que sufrió de su abuelo, quien la manoseaba y llegó a otras situaciones".

La mujer aseguró que "él abusó de sus cuatro nietas, dos hijas de mi hermano que hoy tienen 22 y 14 años, manoseó a mi hija de 5 que estuvo una semana en las vacaciones de invierno en su casa y terminó con un brote psicótico, y abusó de la hija de mi hermana de 6 y del hijo de un primo mío".

Además, relató que "un día, la sobrina de mi hermano le pudo contar lo que había vivido con su abuelo, luego fueron los otros testimonios, así que nos juntamos los tres -somos dos mujeres y un hombre- y con mi madre, que hoy está separada de él, lo enfrentamos y admitió los hechos".

"Pretendió defenderse diciendo que estaba enfermo, que necesitaba ayuda y que no las había penetrado", añadió la mujer respecto de su padre. También señaló que tras conocer los hechos presentaron la denuncia penal el 27 de agosto de este año ante el juzgado penal 1 y tras un juicio se le dictó la prisión domiciliaria.

En las últimas horas, una de las nietas del acusado escribió en las redes sociales: "Me llamo DM y quiero contar que Elbio abusó y manipuló en repetidas ocasiones de sus cuatro nietas, incluyéndome. Desde los 6 que sufrí abuso de mi abuelo, haciéndome creer que era solo un juego".

"Aprovechaba todas las ocasiones para tocarme y no respetaba un 'no' como respuesta. Se enojaba si lo trataba mal, me pedía que no le cuente a nadie, además de los manoseos y roces, colocaba mi mano en su bulto y me hacia sentir su erección y me trataba como su novia cuando yo lo único que quería era irme de esa situación horrible", acotó la joven en su escrito.



