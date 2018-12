Mauricio Macri habló sobre la ola de denuncias de abuso sexual: “Lo que antes parecía normal ya no corresponde”

El presidente Mauricio Macri habló sobre la ola de denuncias de abuso sexual que se destapó esta semana y opinó que "lo que antes parecía normal ya no corresponde".

Lo dijo el viernes al mediodía, en la Quinta de Olivos, durante el lanzamiento del Plan Nacional de Oportunidades y Derechos.

"Es un orgullo estar todos juntos en una semana especial que estamos viviendo en la Argentina. Todos tenemos que entender que esta revolución de las mujeres es un eje del siglo que estamos viviendo. Todo esto que nos pasa nos involucra a todos", comenzó Macri, que estuvo acompañado por su mujer, Juliana Awada, y la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, que tiene a su cargo el plan.

"No tenemos que tenerle miedo a la verdad. Que salga la verdad es sanador. Es bueno que estemos hablando de los temas reales, verdaderos. Hay un cambio de época y lo que antes parecía normal ya no lo es. Lo que pensábamos que era natural no corresponde. Mucho más en la visión de los hombres", agregó Macri.

El jefe de Estado continuó con una reflexión: "Antes iba a una reunión de intendentes, veía que eran todos hombres y no me llevaba ninguna idea. Ahora lo sigo viendo y me pregunto: '¿Cómo puede ser que no haya más intendentes mujeres?' De esto se trata este debate que comenzó y no vuelve atrás".

Según difundió el Gobierno, el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos "es una hoja de ruta que permite enfrentar las desigualdades y discriminaciones que afectan a las mujeres y da cuenta de los compromisos que el Estado asume para la generación de políticas públicas que integren la perspectiva de género".

Con información de www.clarin.com