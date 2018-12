Un senador de La Cámpora renunció a su banca tras ser denunciado por abuso sexual

El senador provincial Jorge "Loco" Romero, integrante de la conducción de La Cámpora en la provincia de Buenos Aires, anunció la renuncia sus "responsabilidades políticas” (el cargo partidario y la banca) luego de la acusación de abuso sexual que realizó una ex militante de esa agrupación kirchnerista.

Sucedió luego del escándalo que produjo la denuncia por abuso sexual contra el actor Juan Darthés y de la acusación de acoso al senador radical Juan Carlos Marino. Con todo, autoridades de la Cámara alta bonaerense le informaron a Clarín que hasta anoche Romero no había presentado su renuncia a la banca por mesa de entradas, paso obligado antes de ser elevada a la Secretaría Legislativa del Senado.

El propio Romero admitió “conductas machistas” en su actos, e incluso apeló a una presunta carga cultural en su formación moral, condicionada –según manifiesto en las redes sociales- por el “patriarcado”. Así, buscó justificar su actitud en que “tuve prácticas machistas que en ese momento parecían naturales”.

También sostuvo que desde ahora se somete a los “protocolos” de la agrupación que integra y del que no trascendieron detalles. Hay antecedentes de verificación de conductas de la militancia y las relaciones entre compañeros/as en las organizaciones de los convulsionados 70.

Esta vez, la acusación con previsibles derivaciones judiciales es contra uno de los encargados más importantes del manejo de “la caja” camporista en la Provincia. Avalado ese rol por Máximo Kirchner y Andrés "Cuervo" Larroque.

¿Qué delito le atribuyen?. La ex militante Stephanie Caló publicó en Facebook que una noche de 2017, después de una salida con otros referentes partidarios, Romero le ordenó que tuviera sexo con él y otros dos hombres. Luego la encerró en un baño, donde intentó obligarla a que le practicara sexo oral. Repitió anoche el mismo relato en el canal TN. Caló afirmó que “se creen impunes” y lanzó duras acusaciones a la conducción camporista.

Además, en las redes habló de complicidades dentro de La Cámpora. Citó al responsable de Logística Nacional, Miguel Ángel Despo. De acuerdo con el relato de la denunciante, “sonriendo, me dijo que me creía porque sabía que este tipo era así y que no fui la única a la que le pasó”.

La ex militante publicó en la red social que los hechos fueron los siguientes: "Cuando por fin logro salir de esa cocina, el ‘Loco’ Romero me agarra y me encierra en el baño con él impidiéndome salir. Se baja los pantalones, saca su miembro afuera y me empieza a pedir que le practique sexo oral. Entonces me negué reiteradas veces y le suplicaba que me dejara salir. Le llegue a prometer que otro día lo hacíamos para que me abriera la puerta, golpee las paredes y la puerta para que alguien me abriera. Nadie me ayudó. Este no me forzó a que le practicara sexo oral, pero sí me insistió y no me dejaba salir del baño. Yo estaba desesperada".

Luego sostuvo que “a los meses me fui de La Cámpora, harta de ver a mi abusador ahí y a los abusadores de mis compañeras. Con miedo porque ya había hablado con mis responsables y no habían hecho nada".

El senador -de actividad política en la localidad de Florencio Varela- no negó los cargos. Prefirió excusarse del comportamientos por una supuesta delegación cultural: "Soy un varón criado en una sociedad patriarcal", mencionó. Continuó el llamativo alegato diciendo que “soy un militante político con responsabilidades. Desde ese lugar, y a la luz del trabajo de visibilización que han hecho mis compañeras de la organización donde milito, puedo ver que en el pasado tuve prácticas machistas que en ese momento parecían naturales".

Romero no sería el único en exponerse a acusación de abusos. El ex referente camporista en Vicente López, Gustavo Matías, fue denunciado –también vía Facebook- por la militante K Sofía Amarillo.

QUE DIJO STEPHANIE CALÓ EN TN

"Militantes que fueron corridos por diversas denuncias después aparecen en marchas, en el aparato, y todo termina en nada”.

"Un diputado nacional del Frente para la Victoria llegó a decir ‘para que yo te dé una Unidad Básica vos me tenés que chupar la..."

"Cristina está al tanto de estas cosas que pasan en La Cámpora. Por eso si le tocás la puerta te atiende”.

