Cristina Kirchner, entre votos y retos y las dudas de los federales

Madre e hijo

El clima del Instituto Patria estaba expectante a la discusión que se registraba en el segundo piso del, búnker del kirchnerismo en el barrio de Congreso. En la oficina que allí tiene Cristina Kirchner, la charla con su hijo Máximo se convirtió en discusión y la misma llegó a quienes trabajan en el petit hotel de la calle Rodríguez Peña 80. El motivo del intercambio de palabras entre madre e hijo era por la elección en la provincia de Buenos Aires donde se deberá definir gobernador.

Cambiemos para ese día -el 27 de octubre de 2019- pondrá a María Eugenia Vidal en busca de su reelección, por lo que el kirchnerismo aún no definió de qué modo elegirá a su candidato o candidata. Máximo Kirchner también buscará ese día su reelección como diputado y para eso, abrochó un acuerdo con los intendentes peronistas del Conurbano para encabezar la lista de diputados nacionales. Por eso, fomenta a un intendente para encabezar la boleta de gobernadores y no a Axel Kicillof, auspiciado por su madre.

Por eso, sucedió el intercambio entre parientes: “Vos porque tenés una rosca con Martín Insaurralde. Si es Martín o Verónica (por Magario, alcalde de La Matanza), es problema de ellos”, le espetó la ex jefa de Estado. Máximo retrucó diciendo que los caciques conurbanos quieren que el candidato sea “un bonaerense”, lo que dejaría fuera de carrera al ex ministro de Economía. Pero ante eso, CFK estalló: “Mirá... Axel es propio. Y los votos los tengo yo”, dijo para dejar clara su mirada sobre la pertenencia del sufragante kirchnerista. Chupate esa mandarina…

Cumpleaños ¿feliz?

Poco rato después de este intercambio con Máximo, Cristina llamó a Hebe de Bonafini para saludarla por su cumpleaños: la Madre de Plaza de Mayo cumplió 90 años el último 4 de diciembre. Pero luego del cordial saludo, la ex Presidenta no se privó de un reto a Hebe, quien había declarado -el día anterior- que “Cristina no se tiene que presentar” a las presidenciales de 2019 porque “el país está que se cae solo. Cristina es una gran estadista y hay que conservarla para la próxima”.

Ante eso, la hoy senadora nacional la conminó: “No te metas en lo electoral, vos no me ayudés…”, dijo para sorpresa de la dirigente de derechos humanos quien es una ferviente kirchnerista. Cristina on fire...

Remeras y chombas

Mientras tanto, el próximo lunes se viene la sucesión en el PJ bonaerense donde el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, entregará la presidencia del partido a su par de Esteban Echeverría, Fernando Gray. Con ese recambio, el peronismo bonaerense no virará demasiado en su línea política pero sí en otros aspectos más de forma.

Gray es un dirigente ordenado que quiere tener todos los papeles prolijos y que mantiene un estilo más formal que el del “Tano” Menéndez. Así lo graficaba un recio alcalde del Conurbano: “Por fin se acabaron los actos excesivos y las remeras fuera del pantalón, volvemos al folklore peronista por fin…”. El look de Menéndez -de remeras con estampados- virará a los trajes y los zapatos en punta y en la búsqueda de un partido más moderno: un ejemplo es que el traspaso será en una universidad, algo más serio y ordenado que la onda “tanística”. Todos unidos ¿triunfaremos?

Pónganse de acuerdo

En tanto, en el peronismo de “la ancha avenida del medio” la cosa no está sencilla. Hay un hombre que quiere jugar allí pero mantiene ciertos recaudos para sumarse al team. Es que el grupo “Alternativa Federal”, que reúne a Massa, Urtubey, Schiaretti y Pichetto, no es claro para este dirigente de pasado radical y le preocupan los matices en sus declaraciones públicas.

Por eso, Gerardo Zamora -gobernador de Santiago del Estero- se sentó frente un par de esos peronistas y les soltó: “Está todo bien con ustedes. Pero pónganse de acuerdo en el discurso”.

​ La “advertencia del santiagueño fue ante los dichos bien disímiles de Urtubey. Massa y Pichetto sobre el rumbo del gobierno de Mauricio Macri, en los que a veces parecen cerca de los K y otras, casi miembros de la alianza Cambiemos. A ponerse las pilas...

Con información de www.clarin.com sobre una nota de Pablo de León