Mársico cada vez más duro con Castellano

Durante casi tres horas el Concejo Municipal debutó con el nuevo horario matutino de las 9:00 en el que se aprobaron 9 proyectos, destacándose las fuertes críticas de la oposición sobre seguridad al Ejecutivo local.

El proyecto aprobado fue sobre un "detalle por negativa a distintos procedimientos en seguridad", fundamentado en forma verborrágica por Mársico (habló casi media hora), quien pidió constituirse en comisión para que así hubiera debate libre: "Hay 3 ordenanzas que se votaron en distintos momentos y no se llevaron a cabo por el DEM. Uno es el programa provincial 'Vínculos' (desde el 2013) entre la Provincia y el Municipio por causas de violencia y delitos, con acompañamiento a las instituciones a suscribir. En junio de 2016 aprobamos ese proyecto para trabajar con el ex edil Lombardo, que exigía la adhesión al programa. ¿Por qué no adhirieron? Es gratuito, se pide cierta tecnología para las cámaras, en 2018 hubo 12 localidades del Departamento que adhirieron, entre ellos Sunchales y Humberto, entregando 324.000 pesos al año. Necesitamos 30 o 40 cámaras de vigilancia cuando hay 80, ¿por qué no presentamos un proyecto para iluminar una plaza? Es un hecho de gravedad institucional".

Y agregó: "otro proyecto son las alarmas comunitarias de junio 2017 presentado con Bottero y Enrico. No tuvimos respuesta del DEM, Bodoira dijo que iba a trabajar en el tema y no lo hizo. Los vecinos del barrio Aero Club se quejaron mal con Forni (jefe de la URV de Policía) por los hechos delictivos y quieren conocer el programa de alarmas comunitarias".

Finalmente, mencionó a los "botones de alerta para las mujeres de violencia de género (junio 2017): el TE 144 te asesora a nivel nacional y ¿acá cuál es? ¿Por qué no adherimos a los botones? ¿A quien le tienen miedo Muriel y Garrappa? Que cumplan las ordenanzas vigentes, no hacen nada, hagan eco de nuestros pedidos, ¿dónde están los equipos territoriales? En el barrio Mora, un menor de 15 años viene delinquiendo, no hubo trabajo de la Secretaría de Desarrollo Social; se hace asistencia social y no desarrollo".

Por su parte, Menossi mencionó a la ordenanza 4890 sobre videovigilancia en el transporte urbano (setiembre de 2017), que incluye cambios de cristales y botones de alerta para los choferes, ¿por qué no usar los 324.000 pesos? Esta mañana (por ayer) 5 personas dañaron el vidrio de un minibus en Tucumán y Domingo Silva (barrio Villa Dominga). No resolvemos los problemas, despreciamos ese dinero, la política está delante de la gestión, las ordenanzas no se cumplen. Si el Intendente propone algo le da difusión, si es de la oposición queda 'freezado'. ¿Dónde quedaron la vocación de servicio y el bien común? Me preocupa la decadencia de la clase política".

Viotti aprovechó para decir que "la Provincia es la mayor responsable para que vengan los recursos, la Justicia haga su parte, el Municipio tira la pelota para afuera y ahora se puso al frente del problema. La inseguridad es el principal problema de la ciudad. La GUR no funciona correctamente, no tiene radiocomunicación ni vehículos, el centro de monitoreo local con deficiencias, no se cumplen los horarios y falta más personal. La seguridad tuvo un 8% en el presupuesto de 2018 y ahora será del 7,2% en 2019. Se trata 7 años a cargo de Castellano y 27 años gobernando el PJ".

Frente a tantos cuestionamientos que fueron resumidos, hubo llamativamente "silencio de radio" de los concejales peronistas. En el momento de la votación, Garrappa justificó su voto con datos sobre violencia de género, 25 nuevos agentes en la GUR, el expediente archivado de las videocámaras del Ministro de Seguridad". Terminaron pasándose facturas entre Mársico y Muriel...

Ciertamente, la inseguridad es un problema que afecta a la sociedad argentina y Rafaela no es la excepción. ¿De qué sirve tirarse la pelota entre la Provincia y el Municipio? En el medio están los rafaelinos de a pie que sufren diariamente hechos de violencia de todo tipo: basta leer y escuchar las noticias policiales en los medios de comunicación y las quejas de los vecinos en las redes sociales. ¿Hacemos algo para cambiar o la realidad seguirá empeorándose...?

Con Información de DN RAFAELA