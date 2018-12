El ataque al fiscal Loyola merece el repudio de todo el arco político y judicial

Lo vivido ayer en plena audiencia en los tribunales locales, es un hecho lo suficientemente grave como para que todo el arco político yjudicial se exprese y lo condene, no hay lugar para los tibios.





Agredieron al fiscal Guillermo Loyola durante una audiencia

Policiales 14 de diciembre de 2018Por Redacción

Un imputado, que no tenía esposas, le arrojó un cesto de aluminio que le produjo un corte en su frente.



FISCAL LOYOLA. Fue agredido por un acusado, en plena audiencia, en la mañana de ayer.



Por Sergio Boschetto (Especial para LA OPINION) - En un hecho muy grave, en la mañana de ayer en los Tribunales de Rafaela donde se desarrollaba una audiencia de medidas cautelares de EHR, que fuera imputado por instigar a cometer un homicidio, estando en presión, luego de escucharse los alegatos del Fiscal Loyola, incluso haciendo escuchar audios que supuestamente son de EHR, y al momento de comenzar a hacer uso de la palabra su abogada defensora, la Dra. Ilda Knaeblein, el imputado, que no tenía esposas, sin mediar palabra le arrojó al Dr. Loyola un cesto, de aluminio o material similar, produciéndole un corte en su frente.

Lógicamente, pasado el momento de sorpresa y estupor, EHR fue retirado de la sala, hasta una unidad del servicio penitenciario, rápidamente llegaron más efectivos que se colocaron estratégicamente en la vereda de tribunales.

Minutos más tarde llegó el 107 para asistir al Dr. Loyola, luego retirándose a otro lugar para su mejor atención.

Se vivieron momento de alguna tensión, llegó al edificio de Tribunales el Jefe de Fiscales Dr. Diego Vigo y luego de un tiempo prudencial, en otra sala, se reanudó la audiencia, con el imputado, ahora esposado, la presidencia del Dr. Alejandro Mognaschi, ya sin público, si con la presencia de la prensa.

Fue el turno de la abogada defensora de repasar y tratar de echar por tierra los 12 casos que el Fiscal había comentado, antes de ser agredido.

El Dr. Alejandro Mognaschi, determinó prisión preventiva a EHR sin plazos, sugiriendo al Servicio Penitenciario Provincial el alojamiento del imputado en pabellones donde le sea impedida la comunicación con el exterior.

ANTECEDENTES DE EHR

Está purgando una condena desde el año 2015, la cual finalizaría, en principio, en el año 2032. Hasta hace poco tiempo estuvo alojado en Coronda y luego fue trasladado a Piñero.

DECLARACIONES DEL

DR. DIEGO VIGO

“Quiero destacar la persona de Loyola, completamente comprometido con su función y poniendo de manifiesto que la Fiscalía estaba viviendo un momento de zozobra y de gran preocupación institucional, los fiscales han demostrado que le ponen el cuerpo a su actividad, a pesar de la carencia de recursos con los que se tiene que trabajar, algo que quedó evidenciado en el día de la fecha", dijo en primera instancia Vigo y continuó: "está claro que las salas donde se llevan a cabo estas audiencias, no cumplen los mínimos requisitos de seguridad, esto es algo que ya hemos reiterado, inclusive en charlas con la prensa. No se puede negar la cercanía que existe entre el imputado, fiscales, jueces con el público en general y familiares", expresó.

Además dijo que "lo sucedido en los tribunales, plantea un antes y después en la forma de seguir trabajando. Por eso me comunique en forma urgente con el Fiscal General, más allá del hecho delictivo, de suma gravedad, y con los cuatro fiscales regionales para solicitar, conforme a lo estable la ley, una junta de fiscales, en forma inmediata, dándome respuesta inmediata, por eso les informo que este viernes , al mediodía, nos estaremos reuniendo para tratar este contexto", concluyó.

Con información de DIARIO LA OPINIÓN