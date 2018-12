Una encuesta explica con cifras por qué las mayores chances de Mauricio Macri son contra Cristina Kirchner

El estudio es de una de las consultoras que mejor pronosticó la elección de 2017. Analizó las opiniones de los que no votarían a Cambiemos en primera vuelta.

Tras el ajustadísimo triunfo de Cristina Kirchner en las PASO de las legislativas bonaerenses de 2017, la consultora Synopsis hizo un análisis cualitativo de los votantes que no habían elegido ni a la ex presidenta ni al candidato oficialista Esteban Bullrich en esa primera ronda para la senaduría. A partir de ese estudio, pronosticó una victoria del ex ministro de Educación por cuatro puntos, como finalmente ocurrió. Ahora, la misma firma realizó un sondeo donde, con cifras, explica por qué Mauricio Macri tiene las mejores chances en una presidencial de 2019 contra Cristina Kirchner y cómo decrece ese favoritismo a medida que su rival se aleja de los K. Clarín accedió en exclusiva a la medición.

El relevamiento es nacional y se hizo entre el 7 y el 9 de diciembre en la Capital, el conurbano bonaerense y las principales ciudades del interior del país. Fueron 1.418 casos que se presentan con un margen de error de +/- 2,6%.

El análisis sobre la pelea presidencial que hizo el director del sondeo, Lucas Romero, se basó en estudiar las opiniones de los votantes no macristas para ver cómo se comportarían en un eventual balotaje. Y allí queda claro cómo el sentimiento anti K sigue vigente y prepondera sobre otras variables.

Según este último sondeo de Synopsis, Cambiemos puntea con una intención de voto para primera vuelta de 33,1%, seguido por el kirchnerismo, con 31,8%. En tercer lugar, lejos, sigue el peronismo federal con 11,2%.

Lo que hizo la consultora luego fue "apartar" al 66,9% que no eligió al oficialismo para la primera vuelta y pasarlo por el filtro de seis variables: imagen de Gobierno, evaluación de la situación del país, expectativa del futuro del país, evaluación de la situación personal, expectativa del futuro personal y sentimiento frente a un regreso K al poder.

A partir de sus respuestas, más positivas o negativas para el Gobierno, se puede inducir su mayor o menor predisposición a votar a Macri en un balotaje. Y en el único ítem en el que se percibe una masa suficiente como para que el Presidente supere el 50% en la segunda vuelta es en el "sentimiento frente a un regreso K al poder". Grieta pura.

Para que se comprenda en números: un 28,5% de los que no optaron por Cambiemos en primera vuelta opinaron que "no les gustaría" que vuelva el kirchnerismo. Representan unos 19 puntos del total de votantes consultados, que sumados a los 33,1 que ya tendría Macri de arranque totalizarían 52,1 en el balotaje.

Este escenario de polarización se plantea en su máxima expresión con Cristina como rival. Por eso no extraña que cuando Synopsis hace las mediciones de balotaje, contra quien mejores chances aparece el Presidente es justamente contra la ex. Proyectando indecisos, le ganaría hoy por 5,8 puntos: 52,9% a 47,1%.

"Esto también se extiende a otros candidatos que la gente identifica como kirchneristas si no se presentara Cristina", explica Romero. Así, Macri, según los números de la consultora, también les ganaría una segunda vuelta a Agustín Rossi (52,3% a 47,7%), Daniel Scioli (52,2% a 47,8%) y Axel Kicillof (50,7% a 49,3%).

Una particularidad que mostró la medición de diciembre es que también el Presidente vencería a Sergio Massa (50,5% a 49,5%), cuando en los meses anteriores venía perdiendo. Según Romero, puede estar incidiendo el mismo factor anti K: "Los últimos movimientos de Massa, evitando las críticas públicas a Cristina y arreglando con el kirchnerismo para quedarse con otro lugar en el Consejo de la Magistratura, pueden estar influyendo".

En cambio, concluye el estudio, el peronista más moderado y cercano a Cambiemos, Juan Manuel Urtubey, es quien mejores chances muestra para el balotaje con Macri. Le ganaría por 8,8 puntos: 54,4% a 45,6%. El problema del gobernador salteño es que no llega a los dos dígitos para la primera vuelta, por lo que hoy parece imposible que alcance esa instancia de mano a mano con el Presidente.

El otro que figura ganándole a Macri en el balotaje es Felipe Solá. El ex gobernador abandonó hace un tiempo al massismo para volver a acercarse a Cristina. Se ofrece como prenda de unidad. Con matices, le pasa algo parecido a Urtubey: en segunda vuelta figura arriba del presidente (51,3% a 48,7%), pero para la primera por ahora ni arrima.

En cuanto al resto de los "filtros" por los que Synopsis pasó a los votantes no oficialistas de primera vuelta, en todos las opiniones dejan a Cambiemos complicado para la segunda. Por ejemplo, sólo un 10% de esos votantes no oficialistas tiene expectativas de que la situación del país mejorará y, por ende, se induce que podrían inclinarse por Cambiemos en un balotaje. Pero representan unos 7 puntos del total de consultados que, sumados a los 33,1 del voto duro macrista de primera vuelta, apenas superarían el 40% en el balotaje. Más que insuficiente para un mano a mano. El resto de las variables le da peor todavía al Gobierno.

Estos números, en definitiva, explican por qué el Gobierno se siente a gusto con la grieta electoral y, más allá del eslogan fundacional de "unir a los argentinos", mantiene viva la figura de Cristina y su núcleo más duro.

Con información de www.clarin.com