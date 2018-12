Ordenaron liberar a José María Núñez Carmona, socio y amigo de Amado Boudou

El Tribunal Oral Federal 4 ordenó liberar al empresario José María Núñez Carmona luego de que el ex vicepresidente Amado Boudou recibiera ese beneficio en el marco de la causa Ciccone. El amigo de Boudou tuvo que pagar una suma de $1 millón y deberá llevar una tobillera electrónica para controlar su ubicación.

La decisión del tribunal también alcanzó a Nicolás Ciccone, quien estaba cumpliendo en prisión domiciliaria la condena cuatro años y medio.

Núñez Carmona está detenido desde el 7 de agosto pasado tras haber sido condenado a cinco años y medio como partícipe necesario de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública a cinco años y seis meses de cárcel.

Boudou fue liberado este miércoles por la tarde y dejó el penal de Ezeiza tras haber sido condenado en agosto por el caso Ciccone Calcográfica a cinco años y diez meses de prisión.

La excarcelación de Boudou se produjo luego de que el juez federal Ariel Lijo procesara al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray por haber levantado la quiebra de la empresa Ciccone Calcográfica que el ex vicepresidente Boudou adquirió de forma ilegal, por lo que se considera que la investigación se encuentra cerrada y no puede ser obstaculizada.



El pasado 7 de agosto, los jueces habían encontrado a Boudou "autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública" y lo condenaron a prisión, más una multa de 90 mil pesos e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por la compra de Ciccone Calcográfica.



Si bien el fallo se encuentra a revisión de la Cámara Federal de Casación Penal, el Tribunal había impuesto la prisión preventiva pese a que la condena no estaba firme al considerar que había peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación en curso.

Aquel fallo había sido votado por los jueces Pablo Bertuzzi (hoy integrante de la Cámara Federal) y Guillermo Costabel con la disidencia de Gabriela López Iñíguez. Con el cambio de composición del Tribunal, la libertad de Boudou fue ahora concedida por López Iñiguez y Palliotti con disidencia de Costabel.

