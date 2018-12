"Ella se me insinuó, me quiso dar un beso y yo la saqué"

El actor Juan Darthes dio una entrevista al canal A24 para defenderse de la denuncia por violación que hizo en su contra la actriz Thelma Fardín.

En diálogo con Mauro Viale, Darthes rechazó los hechos relatados por Fardín y dio una versión opuesta: aseguró que fue la joven actriz, entonces de 16 años, quien se le insinuó e intentó darle un beso cuando lo visitó en su habitación en un hotel de Nicaragua.

"Yo estoy muerto", dijo Darthes en reiteradas ocasiones a lo largo del reportaje.



"Estoy indignado, con una bronca increible. No salí a hablar antes porque los médicos me recomendaron que no mirara. No veía toda esta locura mediática que se armó. Ayer decidí mirar un poco. No te puedo explicar la noche que pasé cuando me enteré, cuando vi la denuncia", dijo.



"A partir de pensamientos muy oscuros dije 'ya está, estoy muerto'", dijo. "Quiero que la gente sepa que estoy muerto. 2 veces no me pueden matar. Lo único que me interesa es decir mi verdad porque quiero que la gente la sepa", dijo.

"Nunca hice eso. Nunca violé ni nuncia acosé a nadie", dijo. Preguntado sobre la versión de la actriz, respondió: "la versión de Thelma, ella sabrá".Y entonces relató su propia versión de los hechos "ella tocó la puerta de mi habitación, yo la saqué. Fui yo el que le dijo que mis hijos tienen la edad de ella".

"¿Cómo probás que ella mintió?", inquirió el periodista. "Iremos a la Justicia", respondió y confirmó que irá a Nicaragua donde quedó radicada la denuncia. En este sentido, dijo que siempre "di la cara". "Yo no me borré, estoy acá. Si esto es cierto, soy yo el primero que me mato", dijo.

"No pasó absolutamente nada. Fui yo el que la sacó de la habitación y le dije 'vos tenés la de mis hijos, salí de acá", insistió.

Luego relató: "Ella golpeó la puerta de mi habitación para decirme que no le funcionaba la llave y entonces quería llamar" para que solucionaran ese problema. En ese momento, dijo Darthés, "sí, ella se me insinuó y me quiso dar un beso". "Ella estaba de novia", añadió.

"Volvimos en el avión, no estaba yo solo. Estaban los padres de Brenda (Asnicar), de Laurita Esquivel, los conductores, la gente que nos cuidaba. ¿Nadie vio eso? Al otro día nos fuimos de viaje. Thelma se sentó al lado mío. Si hubiera pasado, ¿todo sería norlam al otro día?¿Somos todos tan enfermos", dijo.

También se refirió a la actriz Calu Rivero, quien lo acusó de acosarla sexualmente. "Con todo una cadena naciona de gente hablando mierda de mi, ¿crees que no va a salir a hablar de mi?", dijo, en alusión.

"No puedo obligar a que la gente me crea. Pero la gente me condenó, ¿cómo hago para que me crea. Yo cuento la versión que es verdad", dijo.

"Lo único que le digo a la gente es, si esto fuera mentira, ¿qué pasaría?",dijo hacia el final del reportaje.

