Cantard confirmó su candidatura a intendente de Santa Fe

Albor Cantard confirmó su candidatura a intendente de la ciudad de Santa Fe.

El actual diputado nacional por la provincia de Santa Fe y ex secretario de Políticas Universitarias de la Nación, confirmó que participará en las elecciones de 2019 por Cambiemos.

De visita en los estudios de "Línea Abierta" (FM 101.3) Cantard reveló que la candidatura era algo que “veníamos evaluándolo, hubo una charla con diferentes dirigentes del espacio de Cambiemos, con algunos referentes barriales, con amigos, familia, y hace muy pocos días tomé la decisión de hacerlo público".

Y reflexionó: "En una elección local, como la del año que viene en la ciudad de Santa Fe para intendente, la cuestión nacional también se diluye, no es lo mismo cuando los santafesinos están pensando quiénes son los diputados o que van a acompañar al Gobierno o que van a ser oposición del Gobierno (...) El análisis es mucho más local que nacional cuando se elige a un intendente".

"Cuando iniciamos la campaña el año pasado, que teníamos un nivel de conocimiento muy bajo, no en la ciudad, si no en la provincia, la marca Cambiemos y el momento en el que estaba el gobierno (que este año no es la misma situación) influyó positivamente, pero me parece, siendo separadas las elecciones, la mirada central va a estar puesta en los proyectos locales y en el análisis de cada candidato de la ciudad", razonó el candidato a intendente de Santa Fe.

Sobre la posibilidad de que Cambiemos tenga un candidato a gobernador, Cantard expresó: "Creo que, a nivel provincial, Cambiemos también tiene que encontrar la mejor propuesta en los próximos días y está bien que nos tomemos el tiempo necesario para avanzar en las discusiones y hacer todos los esfuerzos para evitar procesos internos que siempre desgastan".

Sobre cómo será su candidatura, el actual diputado mencionó que "la particularidad de mi candidatura en la ciudad es que difícilmente podamos sorprender, ya se me conoce por cómo he trabajado particularmente en la ciudad y en el Ministerio de Educación, con conducciones muy participativas (...) uno tiene que recoger las demandas de los vecinos, de los diferentes actores sociales de la ciudad y elaborar la mejor propuesta. Estamos conformando un equipo con el que vamos a trabajar y elaborar una propuesta de gestión".

Para finalizar, Cantard aseguró que "la Santa Fe de hoy es muy diferente a la Santa Fe de hace diez años atrás, para bien y esto genera más expectativa en los vecinos y hay que estar siempre procurando dar respuestas a estas expectativas y estar atento a lo que la gente demanda".

Fuente: Agenciafe