Juan Darthés: se conoció otro caso de violación que aún no ha sido denunciado

Luego de que durante el martes Juan Darthés haya sido denunciado por la actriz Thlema Fardin con el apoyo del colectivo de Actrices Argentinas, se ha conocido un nuevo caso de violación por parte del hombre denunciado.

Raquel Hermida contó en el ciclo televisivo que conduce Jorge Rial que su estudio jurídico asesora a otra víctima que está considerando una denuncia contra Darthés tan grave como la mencionada.

“En un programa de televisión conté que había una chica que tiene una denuncia por abuso sexual con acceso carnal que está en tratamiento psicológico. No es una actriz sino una integrante de la producción y que iba a radicar la denuncia cuando estuviera en condiciones de hacerla. Ya que una denuncia penal requiere de una revictimización permanente que hay que estar bien para poder afrontar”, admitió la letrada.

Además, la mujer comentó que han querido sobornarla para que no defendiera a ninguna denunciante contra el hombre: “Cuando salí del canal me llamaron ofreciéndome dinero para no representar a las víctimas de Darthés. Yo les expliqué que no representaba a ninguna porque no hay causa judicial dónde representarlas. Ni Anita Coacci ni Natalia Juncos, no tenemos ninguna causa para representarlas, porque nunca fue notificada”.

Sin embargo, Hermida dejó en claro que iba a seguir con la causa: “Le dije que de ninguna manera iba a violar mi secreto profesional y menos para instar una mediación que ellas no querían. Hablé con las chicas y me dijeron que no querían negociar nada, y que no tenían ningún interés de dinero, sino que esto se supiera”.

“La chica en ese momento tenía 18 años y la causa no está interpuesta porque la licenciada María Inés Oribela y mis colegas me dicen que todavía no está en condiciones. La denuncia ya está redactada. Lo único que esperamos es tener el ok de los profesionales”, contó la profesional sobre su defendida.