Inseguridad en Rafaela: Hay que denunciar penalmente a los Ministros Pullaro y Farías

Los Ministros del Ejecutivo Provincial manifestaron a los Concejales y vecinalistas de Rafaela que la Municipalidad no realizó trámite alguno para agregar cámaras de seguridad. Delvis BODOIRA los desmiente con pruebas concretas.

Estaríamos ante la comisión del delito de "Incumplimiento de los deberes de funcionario público' y abuso de autoridad, por lo cual es menester la denuncia penal inmediata, lo que está en juego es la seguridad de los Rafaelinos y no una disputa política.

LOS HECHOS:

El pasado 28 de noviembre, en la Casa Gris provincial, los Ministros Pablo Farías, de Reforma y Estado, y Maximiliano Pullaro, a cargo de Seguridad, recibieron a casi 20 rafaelinos, entre ellos, concejales y representantes vecinales, comandados por el presidente de la Federación. Nadie del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad fue invitado, lo que de antemano molestó, en ese momento.

En esa reunión se habló de la "falta de gestión del Municipio local", entre otros temas, para la colocación de nuevas cámaras de videovigilancia para el Centro de Monitoreo de nuestra ciudad y así ayudar a combatir la inseguridad. En esa charla nadie estaba al tanto (al parecer) del trabajo que sí realizó el el área de Control y Prevención de la Municipalidad, y salieron de la Casa Gris pensando en falló la gestión y que se había perdido un tiempo importante.

"Podríamos haber evitado que diga que no se había avanzado con el proyectos de la cámaras de seguridad que el Municipio pidió hace un tiempo atrás. Algo que nosotros reclamamos públicamente y de manera privada a los concejales de la oposición, ya que el mismo proyecto lo presentamos en provincia y en Nación", dijo ayer con mucho énfasis el responsable de la Secretaría de Prevención en Seguridad, Delvis Bodoira, con mucho enojo encima.

"Durante ese encuentro que te mencioné, dijeron que nadie había presentado nada, que era un trámite sencillo que avanzaba a través de una nota para que se nos otorguen las cámaras. Todo esto fue manifestado por el Ministro Pullaro".

Y agregó: "todos en el momento pensaron que nosotros faltábamos a la verdad, pero cuando volvieron, en una reunión que tuve con la Federación de Entidades Vecinales, me repreguntaron sobre el pedido, poniendo en duda nuestros hechos", expresó.

Recordemos que en línea generales, los concejales, y sobretodo muchos vecinos, terminaron algo "insatisfechos" con ese encuentro, teniendo en cuenta que se repasaron sólo números y puntos que preocupan a Rafaela, todos relacionados con la delincuencia y la inseguridad.

¿QUE DICE EL EXPEDIENTE?

Según consta en el SIE (Sistema de Información de Expedientes), la presentación está realizada el 18 de agosto del 2017, donde data un pedido para ampliar el Centro de Monitoreo actual, agregando alrededor de 45 nuevos nodos, emplazamientos, que pueden llevar más de una cámara por sitio. "Estaba todo el proyecto, no solamente la nota como dicen ellos", dice el funcionario enojado.

En el expediente se puede ver que la fecha del último pase figura el 5 de julio de 2018, donde marca que el destino es el Ministerio de Seguridad, pero el despacho va derecho al archivo, cosa que enojó mucho al Ejecutivo local.

"Esto no es más que una prueba de lo que nosotros estamos diciendo, de que la provincia nos hace un vacío y de que hay una intencionalidad política de no atender el reclamo de la ciudad, es verdad. Negaron la gestión a los concejales y a los vecinalistas diciendo que nosotros no habíamos gestionado las cámaras. Están los números de los expedientes, hay números de iniciación y lo más grave, con lo que me desayuno, es que fue pasado a archivo. Esta es la muestra palmaria de no darnos bolilla a Rafaela", dice Bodoira al respecto.

Además detalla que "esto es lo más grave que, además de mentir y de negar esta presentación, la pasaron al archivo", explica y sostiene que "no son dichos, son pruebas fehacientes de lo que estamos diciendo. Que lo vengan a desmentir. Hablé con los concejales de la ciudad, que me dijeron que el Ministro dijo otra cosa. Yo me entero de todo esto en una reunión con la FEV", cuenta con el expediente puesto sobre la mesa de la Redacción de este Diario.

PASOS A SEGUIR

Ahora, el presidente de la FEV, Néstor Seffino, pedirá una reunión 'de carácter urgente' para rever este tema. El expediente lo puede encontrar cualquiera a través del SIE teniendo el número y el estado del trámite. Muchos de los que vinieron desde Santa Fe creyeron que había sido "un quedo" del equipo de trabajo que comanda Luis Castellano.

Recordemos que el propio Intendente envió el pasado martes, una carta al Gobernador Lifschtiz pidiéndole otro encuentro para hablar de inseguridad: "es una obligación del estado provincial, que no está cumpliendo. Acá no se trata de política, acá se trata de seguridad para todos los rafaelinos", finalizó Bodoira.

Con información de DIARIO LA OPINIÓN