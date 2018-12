Castellano no se hace cargo de los años que llevan gobernado la ciudad

Castellano está decidido a no hacerse cargo de sus errores y de los errores de su socio Omar Perotti, y si bien nadie duda que la provincia tiene responsabilidad máxima en el área seguridad, también lo es que desde la Municipalidad no se hizo nada para que la inseguridad no se instale definitivamente en la ciudad.

Castellano se tiene que hacer cargo, tiene que saber que tiene su grado de responsabilidad y que no tiene que hacer uso político de la situación.

Es evidente que el Intendente está sumamente nervioso por que los números no le dan y el control de la ciudad se les va de la mano.

EL REPORTAJE

Luis Castellano visitó los estudio de ADN RAFAELA en el programa "La Mañana de ADN" donde se refirió a distintos temas como por ejemplo su candidatura a intendente para las próximas elecciones la cual no está cerrada aún, el tema de la responsabilidad en materia de seguridad, lineamientos de una posible próxima gestión y además sin decirlo habló de sus rivales políticos.

En materia de seguridad ya todos conocemos como es la relación del intendente Luis Castellano con Miguel Lifschitz, quien continuamente se encuentra solicitando alguna respuesta concreta aunque sin muchos frutos para la ciudad de Rafaela.

Castellano fue contundente y sostuvo que "el responsable máximo de la inseguridad, en la provincia, es Miguel Lifschitz, elegido para poder tomar decisiones, no lo veo tomando el toro por las astas y liderando el proceso para cambiar la lógica".

Admitió que en materia de seguridad, él como ejecutivo de la ciudad, no puede "brindar respuestas concretas", pero que la ciudadanía le hace saber que la pelea tiene que darla "la gentes nos reclama que patee los escritorios que tenga que patear por que soy el representante".

Sobre los temas que más preocupan a los rafaelinos, Castellano admitió que su equipo lo tiene medido y que casi en proporciones iguales que rondan el 35% son la "Inseguridad y el tema de la situación económica".

Con respecto a sus posibles rivales para intendente, Castellano sin pelos en la lengua sentenció que "me extraña aveces ver como algunos se postulan. Si bien admitió que "cualquiera" puede ser candidato, pero que "no cualquiera puede ser un serio candidato".

Castellano sostuvo que no es lo mismo ser candidato a concejal que a intendente y además despejó una cierta concepción por parte de la ciudadanía y es que "tendimos a creer que la eficiencia y que los CEOS pueden manejar la política" aunque él no se encuentra tan de acuerdo con esto.

¿Castellano candidato a intendente en 2019?

"Hay una razón política que me obliga a tomar una decisión porque estamos muy cerca de la fecha, trabajando también para que Omar (Perotti) sea Gobernador de la provincia de Santa Fe. Después de las vacaciones con mi familia tomaré la decisión"

Fuente: ADN