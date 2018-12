Señor Intendente, deje de pelar como un chico y haga algo en materia de seguridad

En este sentido, la semana pasada se llevó a cabo una reunión con la Federación de Entidades Vecinales (FEV) y la Cámara Rafaelina de Empresas de Seguridad Electrónica (CRESE) para dejar en claro cuáles son los pasos a seguir para la implementación de este sistema.

De acuerdo a lo detallado por el responsable del área, Delvis Bodoira, la instalación de alarmas comunitarias se realizará sólo a pedido de los vecinos, quienes entre otras responsabilidades, deberán hacerse cargo el costo que demanda su puesta en funcionamiento.

Así lo establece la Ordenanza Nº 4.976, donde la Municipalidad aparece como la responsable de promover este tipo de herramienta, para que en una misma calle o manzana se pueda disponer de una alarma, y que los vecinos puedan activarla en una situación de riesgo, de manera tal que se pueda dar aviso inmediato a la policía.

De todas maneras, ante las demoras que se registran en las respuestas que brindan el servicio 911, Bodoira consideró que el sistema de alarmas comunitarias se ve limitado en cuanto a su efectivo aporte a la seguridad de los vecinos.

En este sentido, el objetivo es poder brindar un servicio de monitoreo y poder acudir ante cualquier activación de esta alarmas, mediante la cobertura que se cuenta a través de los agentes de la GUR. Es por esto que, con la ampliación del Centro de Monitoreo prevista para el próximo año, se espera poder dar una respuesta integral, rápida y eficiente, al sistema de alarmas comunitarias.

Mientras tanto, la Secretaría de Prevención en Seguridad pidió a la CRESE que presupuesten distintas alternativas para asesorar a los vecinos interesados en contar con este tipo de dispositivos y se espera que el programa se pueda implementar en breve en distintos barrios.

Que dice Maársico:

"Cuando presenté la minuta jamas se calentaron en ir a preguntarles a las vecinales, yo expliqué en las vecinales como funcionaba esto. Como se vieron con la soga al cuello por que es una ordenanza, ahí tampoco hicieron nada, y como ahora salieron estas declaraciones comenzaron a mover el tema" sostuvo Mársico.

"Esto da claras cuentas que los proyectos de la oposición en materia de seguridad no corren acá adentro"

Recordar que hace unas semanas el Concejal del PDP había solicitado mediante una minuta de comunicación saber en que estado se encontraba dicha ordenanza.

LA MINUTA:

El Concejal ingresó un pedido de informes a los fines de que el Departamento Ejecutivo Municipal, proceda a informar y detallar:

-Cuáles son los motivos por los cuales la Municipalidad de Rafaela no suscribió con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe el Programa Vínculos años 2017/18, no se procedió a poner en ejecución la Ordenanza que crea el Programa Municipal de Alarmas Comunitarias y la referente al Sistema de Botón de Alerta aplicado a la Violencia de Género”.

El Programa Provincial “Vínculos para la Prevención Social de la Violencia y el Delito en Gobiernos Locales” se creó en el marco de las Políticas de Prevención en Seguridad, la Municipalidad de Rafaela nunca adhirió, a pesar de estar obligado por una Ordenanza, sancionada en el año 2016. “El Programa repartió a los Municipios que adhirieron en el 2018 más de 300.000 Pesos en el año, a cada uno de ellos. Es inexplicable porque el Intendente de Rafaela no lo suscribió” aseveró el edil demoprogresista.

También con fecha 28 de Junio del cte. año se sanciona la Ordenanza Nº4976, la cual crea el Programa Municipal de Alarmas Comunitarias, para promover su difusión e instalación en los distintos sectores de la ciudad, donde los vecinos lo soliciten, nada de esto se ejecutó.

“A su vez, se sancionó la Ordenanza Nº 4885, de fecha 29 de Junio de 2017, que ordena la puesta en funcionamiento de un “Sistema de Botón de Alerta aplicado a la Violencia de Género”, todavía no se ha procedido a ponerlo en marcha” finalizó Mársico.