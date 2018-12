¿Honrar la institución de la presidencia o sancionar el discurso de odio de Bolsonaro?

Si el presidente fuera a la asunción de Jair Bolsonaro no estaría mal en la medida en que queda claro que va a la asunción de un presidente en Brasil, o sea, está honrado la institución de la presidencia de un país hermano.

Pero los presidentes que decidan no ir a la asunción de Bolsonaro por lo que implica la persona del presidente, desde mi punto de vista, no están obrando mal en tanto y en cuanto dejen en claro que se trata de una distancia con la persona que asume la presidencia de Brasil. ¿Por qué no está mal marcar una distancia con la persona de Jair Bolsonaro? Porque los pronunciamientos que ha tenido a lo largo de su vida legislativa han sido de un nivel de violencia, de oscuridad y de desprecio hacia las personas que no está mal sancionar este tipo de pronunciamientos.

No se trata de asistir o no a las asunciones de los presidentes que sean política o ideológicamente afines. Es muy positivo que presidentes de centroderecha asistan a eventos de presidentes centroizquierdistas y viceversa. Las diferencias políticas no pueden justificar en un mandatario decisiones que afecten al país sobre el que ejerce un mandato. Pero una cosa muy distinta es mostrar claramente una diferencia hacia quien esgrime discursos de odio y supremacismo.

Una cosa son las diferencias políticas y otra muy distinta es la necesidad imperiosa de sancionar moralmente el antisemitismo, toda forma de racismo, la homofobia y cualquier otro modo de desprecio hacia parte de la humanidad. En el caso de Bolsonaro, la cuestión no es su posición política, la cuestión es la larga colección de pronunciamientos repugnantes que afectan a la dignidad humana de millones y millones de personas.

El autor es periodista y politólogo. Analista político en revistas, diarios, radios y televsión de Argentina y Uruguay.

Fuente: Infobae