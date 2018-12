Fernando Burlando, abogado de Juan Darthés: "Él niega esta acusación"

"El relato es tremendo", reconoció Fernando Burlando, el nuevo abogado de Juan Darthés, luego de la terrible denuncia que hizo Thelma Fardín por violación. "Veré lo que me dice Juan. Seguramente en un rato voy a hablar personalmente, me parece que nos merecemos una charla personal", dijo.

Por teléfono y antes de entrar a un programa de televisión, el representante legal del actor dijo: "Hablé del caso puntual y él lo niega categóricamente. No sabe de la formalización de una denuncia, creo que se ha enterado a través de los medios, si tuvo oportunidad de verlos, pero no tenía conocimiento. Yo le pregunté puntualmente qué había pasado y él obviamente niega los hechos, dice que esto no ocurrió".

Burlando, después de la conferencia del colectivo Actrices Argentinas, también comentó que defiende a Darthés en "varios temas" y no le parecía "oportuno" abandonarlo, por más de que sabía lo que podía pasar hoy. "Si Juan en algún momento me hace algún tipo de confesión que yo no considere ética ni moral, seguramente sí, lo abandonaría", sentenció.

Al compararlo con la denuncia previa de Calu Rivero, Burlando dijo: "Lo de la señorita Rivero no fue una denuncia de acoso si no otra cosa. Ella habló de otra situación y tampoco hay una denuncia penal al respecto. Aquí sí la hay. Yo defiendo situaciones en las cuales la mujer es víctima y lo único que veo son bofetadas para las mujeres. Más que nada por eso quiero interesarme en qué es lo que pasó, y qué conducta voy a asumir. Quiero que Juan se explaye y me explique pormenores de la situación".