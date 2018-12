Se filtró qué famosa serie española tendrá un spin off

Finalmente quedó confirmado que Merlí, la serie catalana que se transformó en éxito en nuestro país a través de Netflix, tendrá su spin-off en 2019.

Según se informó la nueva entrega se llamará “Merlí-Sapere Aude” y tendrá como protagonista al personaje de “Pol“, interpretado por el actor Carlos Cuevas.

La trama narrará cómo el alumno favorito de Merlí continúa su camino en la Facultad de Filosofía de la Universitat de Barcelona, y contará además con la participación David Solans, quien plasmó el personaje de “Bruno“.

La nueva serie será producida por Veranda TV y se podrá ver a finales del año próximo en Movistar+ en España, con un total de ocho capítulos de 50 minutos cada uno.

David Solans (Bruno) dejó en claro: “La serie nos cambió como personas, nos cambió bastante. Era como una sensación de que, con humildad, lo que estábamos haciendo tenía mucho valor. No hay nada mejor que estar orgulloso de lo que has hecho. No es un fenómeno ‘fan’ para nosotros, sino que es una experiencia compartida, empatizamos bastante con la gente que nos cuenta cómo le ayudó o cambió su vida porque a nosotros también nos pasó”.