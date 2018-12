El ex jefe de la Armada admitió ante el Congreso que el ARA San Juan no estaba en condiciones de navegar solo

El ex jefe de la Armada, el almirante Marcelo Srur, dijo que sus subordinados le ocultaron información sobre lo que ocurrió con el hundimiento del submarino ARA San Juan y además señaló que la nave no estaba en condiciones de navegar sola a tanta distancia de la costa.

Ante la Comisión Bicameral del Congreso, Srur afirmó que los primeros días no le informaron que había entrado agua de mar al submarino y que se había producido un incendio. “Minimizaron la situación. Me dijeron que sólo se había perdido la comunicación con el submarino”.

El ex jefe de la Armada responsabilizó por esa situación al ex jefe de la base naval de Puerto Belgrano, Luis López Mazzeo, quien estaba en Buenos Aires -lejos de su puesto de trabajo operativo- cuando ocurrió el accidente, sin autorización del entonces jefe de la Armada.

"Además, de ahí se fue para Chaco, en lugar de retornar. ​López Mazzeo hizo esos viajes sin autorización y cometió un error, porque yo estaba en Uruguay recibiendo una distinción”, sostuvo Srur.

El entonces jefe de la Armada también aseguró que el ARA San Juan "no estaba apto para operar solo, en la lejanía y en zona de pesqueros. Podía navegar con la flota, pero no solo, en las 200 millas”.

Pero, aclaró, que él tampoco tenía información sobre las dificultades que presentaba el submarino, como por ejemplo un problema con la válvula Eco 19, que pocos meses antes habían tocado esa válvula y había entrado agua.

“‘Si le entró agua en la Eco 19 y no hicieron nada, es una locura que volviera a navegar', me dijeron los especialistas que consulté”, dijo Srur. Y agregó que él no le hubiera puesto 4,25 de calificación al submarino, ya que tenía varios problemas el ARA San Juan.

Ese error lo asignó al entonces comandante de la fuerza de submarinos, Claudio Villamide.

Srur también cuestionó a la Armada de los Estados Unidos por haber informado del “ruido hidroacústico” a López Mazzeo, en lugar de hacerlo al jefe de la Armada o al ministro de Defensa, Oscar Aguad.

El diputado peronista Pedro Miranda le preguntó si esa información había surgido de un sobre que le habían enviado de la Armada estadounidense, que abrieron con López Mazzeo en una reunión con el ministro Aguad. Pero Srur dijo "no recordar" si en esa reunión había estado López Mazzeo.

De hecho, uno de los familiares de los tripulantes del submarino, Luis Tagliapietra, le preguntó a Srur si era cierto que "no había una planificación" de las actividades del submarino durante 2017, pese a lo cual se lo utilizó en un operativo que terminó con su hundimiento.

"No figuraba en los informes navales que el ARA San Juan iba a participar de ese patrullaje de control en la zona económica exclusiva. Pero evidentemente la actitud (de López Mazzeo) era 'hacer lo que yo quiero', porque no estaba previsto que el submarino haga esa patrulla", respondió Srur. Y agregó: "Acá tenemos 44 héroes, que fallecieron en una misión. Pero se llegó a eso por minimizar un problema, sino no hubiéramos llegado a eso".

La diputada Nilda Garré, ex ministra de Defensa kirchnerista, cuestionó la "falta de conducción" de Srur, ya que "no se puede escudar en que no sabía, no se acuerda o que no le dijeron lo que estaba ocurriendo" durante la tragedia del ARA San Juan.

Por otra parte, el ex jefe de la Armada desmintió que él se haya negado a aceptar la ayuda británica para encontrar el submarino, tal como se publicó en diversos medios de comunicación. Explicó, ante diputados y senadores de la Comisión Bicameral, que él le transmitió a Lopez Mazzeo la orden para que acepte esa ayuda, en base a la directiva recibida del ministro Aguad.

