La Justicia excarceló a Amado Boudou

A través de un fallo, la Justicia le otorgó la excarcelación al ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou, quien se encuentra privado de su libertad por el caso de la calcográfica Ciccone.



Boudou tendrá que pagar una caución de un millón de pesos y deberá llevar consigo una pulsera electrónica con GPS, entre otras restricciones.



La Justicia le concedió este martes la excarcelación al ex vicepresidente luego del pedido formulado el lunes próximo pasado, por parte de la defensa.



Boudou estuvo alojado hasta la actualidad en el penal de Ezeiza luego de haber recibido una condena por el caso Ciccone Calcográfica, la cual fue de cinco años y diez meses de prisión.



La abogada de Boudou Graciana Peñafort sostuvo que notificará a Boudou en las próximas horas. En declaraciones a C5N aseguró que "apenas se deposite el dinero, Boudou recuperará la libertad".



"Inicialmente la detención no era correcta y el fiscal dio el ok para esta excarcelación", dijo Peñafort. "La prision preventiva estab mal dada", aseguró la letrada.

Fuente: Infonews