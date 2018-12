La tensa discusión entre Esmeralda Mitre y Andy Kusnetzoff por el Holocausto

Ella había dudado de la cantidad de judíos muertos a manos del nazismo y el conductor no dudó en recordárselo.

Hace ocho meses, Esmeralda Mitre protagonizó un escándalo al poner en duda la cantidad de judíos asesinados durante el Holocausto. Para defender a su expareja, Darío Lopérfido, que había relativizado la cantidad de desaparecidos en la última dictadura militar, ella dijo que eso “es como pasó con el Holocausto, dijeron que eran 6 millones pero quizás no eran tantos“.

El domingo, la actriz fue invitada a “PH: Podemos Hablar” y allí Andy Kusnetzoff, conductor del programa, no dejó pasar la oportunidad de recordarle su desafortunada declaración. “Hablaste de las víctimas del Holocausto, si eran menos”, dijo y la actriz relativizó sus dichos: “Jamás puse en duda. Dije ‘quizás fueron más, quizás fueron menos'”.

“¿Pero reconocés que fue un pifie?”, quiso saber Kusnetzoff y ella contestó: “No, eso no es cuestionar o decir que no fue la tragedia más grande de la humanidad. Lo que sí reconozco es que (lo que dijo) fue poco feliz y que hay temas que en este país no se pueden tocar“.

Y agregó: “Me están crucificando por algo que no hice, que es discriminar a la comunidad judía. Así que hasta acá llegué con este tema. Hasta este segundo. Me retiro, gracias”.