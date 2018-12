El Gobierno se mostró sorprendido por la citación a Franco y Gianfranco Macri

Desde el Gobierno se mostraron este lunes por la tarde sorprendidos por la citación a indagatoria de Franco y Gianfranco Macri, padre y hermano del Presidente, respectivamente, en una derivación de la causa de los cuadernos vinculada a supuestas irregularidades en el rubro de las autopistas durante la anterior gestión.

"Si (la Justicia) está citando así, evidentemente… hoy nosotros no tenemos ninguna injerencia en la Justicia, y lo que estamos haciendo es nombrando a los mejores jueces y removiendo a los malos jueces", dijo José Torello, jefe de Asesores de la Presidencia de la Nación, mientras entraba al congreso del PRO que se llevó a cabo en la tarde de este lunes en Parque Norte y que congregó a la plana mayor del partido.

"Me sorprende (la noticia)", agregó el funcionario, escueto. La opinión de Torello, la primera tras la decisión del juez Claudio Bonadio, es relevante porque se trata de uno de los asesores judiciales de Mauricio Macri, integrante de la "mesa jurídica" de Casa Rosada.

Luego también hicieron referencia a la cuestión la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.



"Son decisiones de la Justicia. No lo tenía en mi radar, no sabía que podía suceder", afirmó Bullrich. En tanto, Larreta dijo no estar al tanto de la resolución de Bonadio: "Sinceramente me estoy enterando por ustedes (los periodistas), no tengo opinión".

En las reuniones que Mauricio Macri mantuvo este lunes en la Casa Rosada con diferentes ministros y asesores no se habló de la situación judicial de su padre y su hermano, según consignaron fuentes del Gobierno.

A la vez, allegados al ministro de Justicia Germán Garavano explicaron que el tema judicial de Franco y Grianfranco Macri se sabía de antemano y "corresponde a un tema estrictamente judicial de ellos", dijeron.

En tanto, al menos tres ministros consultados por Infobae expresaron que "la situación judicial del padre y el hermano de Macri no afectará la figura del Presidente ya que éste se ha diferenciado claramente de su gestión con las empresas de la familia".

Este lunes, Bonadio citó a indagatoria a Franco y Gianfranco Macri junto a un puñado de empresarios vinculados a la concesión de autopistas durante la administración anterior. La resolución se da por los dichos de Claudio Uberti, ex titular del Órgano de Control de las Concesiones Viales (OCCOVI).

Según declaró como arrepentido, Uberti recibía todos los meses una suma de dinero proveniente de las firmas del sector que debía controlar. Y ese dinero era entregado a Néstor Kirchner y en alguna ocasión al ex ministro de Planificación, Julio De Vido.

Los familiares del Presidente deberán presentarse el 13 de diciembre en los tribunales de Comodoro Py. Por la misma causa, que es un desprendimiento de la investigación originada a partir de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, podrán ejercer su derecho de defensa en la última semana del año judicial los ex funcionarios De Vido, Ricardo Jaime, José López y Claudio Uberti.

Según pudo saberse, no solo había malestar en el entorno presidencial por la decisión judicial: también había molestia.

Con información de www.infobae.com