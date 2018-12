La mediocridad pusó en jaque la unidad de Cambiemos

Viotti y Sagardoy no comprendieron los argumentos esgrimidos por el Pro."Es un cargo que lleva tiempo aprender. Lo más conveniente es mantener todo como está y no arrancar de cero" argumentaron los amarillos

En política hay que ser responsables y pragmáticos y no actuar con niños caprichosos. Los argumentos de la gente del Pro, son más que valederos, no es posible desperdiciar tiempo y esfuerzo en preparar a una nueva prosecretaria, el trabajo de la misma es arduo y se debe actuar con responsabilidad, se trabaja para beneficio de la ciudadanía y no de los amigos del partido.

Pareciera que eso Viotti y Sagardoy no lo comprenden y priman los compromisos personales.

Viotti se enoja con Bonino por que supuestamente no cumplió con la palabra, pero debe tener en cuenta que lo que se busca es lo mejor para los vecinos, no para beneficiar a algunos amigos y premiarlos con un sueldo.

El trabajo de la actual prosecretaria es impecable y está bien que continué en el cargo, hay que dejar los caprichos de lado y actuar con responsabilidad.

LOS HECHOS

En la mañana de este lunes se llevó a cabo una sesión extraordinaria en la que se realizó la renovación de autoridades. Finalmente el cuerpo legislativo decidió la continuidad de los mismos protagonistas, es decir Raúl Bonino como presidente, Jorge Muriel como vicepresidente 1º y Lisandro Mársico como vicepresidente 2º. También tuvieron continuidad en sus cargos el secretario Franco Bertolín y la prosecretaria Claudia Galdinal.

En diálogo con LT28, Viotti comentó en lo particular tenían algunas diferencias dentro del espacio Cambiemos respecto a la Prosecretaría. “Con el tema de la Prosecretaría, teníamos un acuerdo previo desde el año pasado. Pero no importa, creo que lo general se ha dado”, comentó. Sergio Boschetto, periodista de LT28 sostuvo que la unidad de Cambiemos estaría resquebrajada por esta falta a la palabra.

Agregó: “es probable que el año que viene podamos encontrar dos candidatos a intendente, como el año pasado hubo dos candidatos a concejales. Todavía quedan meses de seguir charlando. Nosotros desde la UCR vamos a presentar un proyecto, pero antes de darlo a conocer queremos terminar de cerrar algunas cuestiones internas”.

