¡Insólito! Rihanna sólo contrata chicas parecidas a ella por este motivo

Se supo cuál es la clave de Rihanna para que los looks y maquillajes exóticos que se transformaron en su marca registrada, le queden impecables.

Desde que se consagró como una de las mejores cantantes a nivel mundial con su tema Pon The Replay en 2005, Rihanna siempre fue tendencia por sus looks super exóticos. Su indumentaria, sus peinados y su make up se convirtieron rápidamente en tendencia y en motivo de debate.

Damone Roberts es maquillador y especialista en cejas. En muchas oportunidades, él fue el responsable de los looks de Rihanna. En entrevista con ET, reveló el secreto por el cual la cantante contrata dobles de su rostro. Lo hace para probar cómo quedan los maquillajes en ellas y luego aplicárselos ella.

En primer lugar, Roberts crea diferentes opciones en los rostros de las modelos para que Rihanna elija cuál le parece la mejor. Por lo general, lo hacen días antes de los shows o presentaciones de Riri.