Laura Fidalgo se descompuso en la mesa de Mirtha Legrand y se retiró en vivo

Mirtha Legrand vivió un momento de tensión al inicio de su programa de este domingo ya que una de sus comensales, Laura Fidalgo, reconoció tener náuseas y se fue del estudio en vivo.



Ni bien comenzado el ciclo, la conductora del Trece consultó:"¿Cómo estás Fidalgo?". "Ahí... Un poquito mareada. Me agarró acá. Llegué bien pero en el camarín me empecé a sentir mal", dijo la bailarina.

"Tomá un poquito de vino a ver si te hace bien", le aconsejó Mirtha. "No, no. Quería brindar pero no es el momento. Es que me tomé una sublingual porque tenía náuseas", se excusó y pidió disculpas por mencionarlo en la mesa.

"Cualquier cosa sigan hablando que yo traquilita me voy por acá entre las cámaras", indicó. Minutos más tarde, la invitada se retiró de la mesa y Mirtha aclaró que Laura tuvo que irse porque se seguía sintiendo mal.