La Corte falla por Santa Cruz y las esquirlas llegan a otras provincias

La Corte resuelve algo más que la ley de lemas

La Suprema Corte de Justicia decidirá esta semana si se convierte en el árbitro final de los entuertos electorales en donde laten, encapsulados, los demonios de la crisis política argentina. También mostrará si con el cambio de autoridades que significó el ascenso de Carlos Rosenkrantz en lugar de Ricardo Lorenzetti, se ha verificado un cambio de rumbo político en el tribunal. Los ministros se han comprometido a resolver este lunes, encerrados entre cuatro paredes y sin testigos, qué harán con la suerte del polémico sistema de elecciones de la ley de lemas, que impugnan los radicales en una de las tres provincias donde rige, Santa Cruz. La decisión se hará pública, de todos modos, tras la reunión de acuerdos del martes.

La resolución ganó gravitación en la medida en que la colectividad política ve en ella la posibilidad de definiciones de fondo. Primero de todo, si esta Corte está dispuesta a convertirse en la ventanilla de quejas de cuestiones que no resuelven otros poderes y otras jurisdicciones, por incapacidad de llegar a acuerdos de alguna solvencia. Esto ocurrirá si entra en el fondo de la cuestión y entiende, en un giro novedoso, que los asuntos electorales no son de la exclusiva competencia de las provincias, criterio que ha sostenido –con pocas excepciones– el tribunal. Lo que resuelva, además, tendrá consecuencias en el terreno político.

Si valida el sistema de los lemas, beneficiará al peronismo y contrariará al oficialismo nacional de Cambiemos. Si deja firme la decisión de la Corte santacruceña, le dará el aval más sólido a la azarosa administración de Alicia Kirchner, plaza de resistencia del kirchnerismo residual. Si voltea los lemas, halagará al oficialismo y habrá ampliado el ángulo de temas a resolver. Por ejemplo, los entuertos para la reelección de por lo menos dos gobernadores, que buscan en estas horas extender mandatos en 2019.

El temor al Gobierno de los jueces

El temor a las filtraciones hizo que se suspendiera la última reunión de los letrados –asesores de cada juez de la Corte– y trasladó la decisión a este lunes. No pudo ser antes porque el dictamen del Procurador llegó hace una semana, y porque el presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, estaba en los Estados Unidos y llega recién en la mañana de hoy. Desde que se puso fecha a la sentencia –hoy– comenzaron las presiones sobre el 4° piso del palacio de Tribunales. Lo puso en la vidriera el senador radical Eduardo Costa, que compitió con Alicia en 2015 y no quiere repetir la derrota en 2019. Se queja de su propio gobierno por no crear un clima de opinión adverso a la ley de lemas, como si no le interesase su suerte en la provincia. La manera de protestar fue ausentarse de la sesión que aprobó el principal proyecto de Cambiemos, el presupuesto nacional, que contiene el programa financiero acordado con el FMI.

También lo que surja del acuerdo del martes consolidará a una Corte que gobierna, o una Corte que marca sus fronteras con prudencia en un país con poderes débiles. El tribunal ha intentado ante situaciones análogas evitar el gobierno de los jueces. El caso más conocido es el de las jubilaciones. La Corte ha sido sede de reclamos contra la autoridad previsional y ha actuado siempre como instancia supletoria y provisional de los otros poderes. Lo muestra la serie de los fallos Badaro. En 2006 la Corte falló en favor del jubilado de ese apellido, que reclamaba actualización de su beneficio, pero le advirtió al Congreso que tenía que revisar por ley el método de cálculo. Como eso demoró vino el Badaro II, que pareció una medida ejecutiva del Poder Judicial.

La Corte trata de evitar en estos días que se repita la saga. El martes de la semana que viene tiene comprometida la sentencia para resolver un entuerto similar. Resolverá que vale la fórmula del ISBIC (Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción), y no la que quiere imponer el Gobierno en juicios de jubilados que están en el programa de la Reparación Histórica, el RIPTE (Índice de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables). Pero reclamará en la misma sentencia que el Congreso aporte una fórmula más pacífica.

La intolerancia arruina también a los lemas

La gobernadora peronista de Santa Cruz perdió en 2015 en el voto popular, pero se quedó con el cargo porque sumó los votos del también peronista Daniel Peralta. Esa administración ha resistido desde 2015 las presiones del Gobierno nacional, para que derogue un sistema que rigió en muchas provincias, pero que ha ido desapareciendo. Fue por moción de fuerzas provinciales, que impugnaron el llamado “doble voto simultáneo” que implica este sistema belga, que hizo fama en el Uruguay y se adoptó en varias provincias. Les sirve a partidos con muchas divisiones internas y sin disciplina, como el peronismo. Esta fuerza tiene un origen caciquil en un militar, Juan Perón, fue creado bajo un régimen militar y desde el Estado. Por eso tuvo sólo dos conductores; el propio Perón, y en los años ’90, Carlos Menem. Desde la salida del riojano de la jefatura, busca un liderazgo que los unifique, pero no aparece.

La crisis de los partidos se agudizó desde 2001, y puso en cuestión al sistema de los lemas, que es pacífico cuando las agrupaciones son fuertes y comparten pilares básicos en ideas y programas. Es un método que funciona dentro de una familia política, en la cual se puede tolerar que el voto para “A” termine beneficiando a un primo, por decirlo así. Ahora, si el voto de un peronista va a un Urtubey, pero termina consagrando a un Kicillof, el sistema hace ruido. Por eso fue cayendo en las provincias, y está hoy arrinconado en la Corte. La fragmentación del sistema político criollo ha ido de la mano de una creciente intolerancia adentro y hacia afuera de los partidos, y hace intolerable que el voto sea direccionado en un sentido distinto a lo que quiso el votante.

También es una radiografía del poder en la Corte

La confrontación por los lemas permitirá también una radiografía de las posiciones dentro del tribunal. En la anterior presidencia de Lorenzetti, se impuso la jurisprudencia de que los asuntos electorales son materia del derecho público provincial, algo que en esta oportunidad ha ratificado la Procuración de la Nación, que ejerce de manera interina Eduardo Casal. Como está en el cargo con una venia del Poder Ejecutivo, hay oficialistas que creen que Olivos está respaldando la ley de lemas en Santa Cruz, porque el jefe de los fiscales sostiene que es un tema de la Corte provincial, que ya avaló su aplicación.

La Corte se apartó en sólo dos oportunidades de ese criterio, y fue en asuntos de Santiago del Estero. Primero, hizo caer una reforma constitucional que promovía una intervención, por un reclamo del radical José “El Proto” Zavalía. Después, cuando volteó una tercera gobernación en serie de Gerardo Zamora. En el resto de los casos, se resguardó la jurisdicción provincial para los temas electorales. En la Corte hay dos jueces que fueron constituyentes –Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti– que se han caracterizado por sus fallos en sostenimiento del sistema federal. Se les agrega Ricardo Lorenzetti, que presidía la Corte en 2015, cuando se dictó la sentencia a favor de tres provincias que reclamaban por la coparticipación, contra la Nación. Lorenzetti votó junto a Maqueda y Carlos Fayt en favor del federalismo fiscal.

Si ese criterio fuera trasladado a la causa de los lemas, no sorprenderá que Maqueda y Lorenzetti sostengan que se trata de un asunto provincial, y que la Corte no tiene que meterse. Esto pone, de ser cierto, el asunto en manos de Horacio Rosatti, otro ex constituyente, que viene de Santa Fe. Allí fue intendente cuando regía la ley de lemas, y no se conoce que hubiera discutido su validez.

La lupa sobre el pasado de Rosenkrantz

El titular de la Corte llega este lunes de los Estados Unidos, pero tampoco se le conoce opinión sobre el tema. A la distancia ordenó que se suspendiese la reunión de letrados-asesores, para que no hubiera filtraciones sobre el final, en un momento cuando arreciaban las presiones por información de todas las tribus políticas. Antes de 2011, fue el patrocinante de la causa que había iniciado Francisco de Narváez, para que le permitiesen ser candidato presidencial. En aquel momento Rosenkrantz pudo reclamar por la competencia de la Suprema Corte de Justicia en un tema que era del fuero electoral. De Narváez consiguió ser candidato a gobernador en la Corte bonaerense, por aplicación analógica del fallo que le permitió al magistrado de Mar del Plata Federico Hoof ser camarista: había nacido en Holanda, pero se había criado en la Argentina y no podía ascender de juez a camarista provincial porque la Constitución le reclamaba ser argentino nativo.

De Narváez era colombiano, pero se benefició del fallo Hoof. ¿Vale ese antecedente profesional de Rosenkrantz para decir que la ley de lemas es un asunto de competencia de la Corte, y no de jurisdicción provincial? Este magistrado es un constitucionalista que centrará seguramente el examen de la cuestión en la doctrina y no en la oportunidad, que es lo que todos están mirando. Cabe especular que escrutará en el sentido del artículo 8° de la Constitución nacional. Ese artículo dice: “Los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los derechos, privilegios e inmunidades inherentes al título de ciudadano en las demás.” Por la ley de lemas, ¿acaso el voto de un santacruceño vale menos que el del habitante de otra provincia, al punto de que es objeto de reventa?

Julián vs. Aníbal, escarmiento de internistas

Llevado eso al debate de la ley de lemas, se abre la discusión sobre el valor de un voto. Si en todos lados un hombre es igual a un voto, ¿por qué en Santa Cruz vale dos votos por esa figura de los lemas, como un “doble voto simultáneo”? ¿Acaso el balotaje no es un doble voto en cuotas, en dos fechas diferentes? En el balotaje el ciudadano vota dos veces, libremente, optando en la segunda vuelta entre sólo dos posibilidades. En la ley de lemas, elige sistema, pero eso es pacífico si se hace dentro de una familia. En la Argentina de hoy, los partidos son jaulas en las que las fracciones. Lo muestra la puja peronista entre federales y cristinistas. También el encono de algunas fracciones de Cambiemos. Se juntaron radicales y PRO el martes en una parrilla de Palermo, pero lo que salió de allí no fue muy alentador. La mesa se detuvo en un debate sobre quién debía ser candidato a gobernador en La Pampa. Los radicales llevaron dos encuestas (Aurelio, Poliarquía) que sostienen que el mejor ranqueado es el senador Juan Carlos Marino, de la UCR. Los amigos del PRO les respondieron que el partido lo tiene al “Colorado” Carlos Mac Allister dispuesto a ir a una interna (en La Pampa no hay PASO obligatoria).

“No lo podemos bajar, porque ya hizo el sacrificio de renunciar a la secretaría de Deportes para ser candidato”, les explicaron. Para los radicales ir a una interna sería una muestra de debilidad, además de exponerlos a que el gobierno peronista de esa provincia mandase votantes a intervenir en el resultado. Al día siguiente, cuando le contaron esto a Marino, el senador anunció que renunciaba a la candidatura. En todos los partidos hay una reticencia a ir a internas, porque se ven el espejo del PJ de Buenos Aires, cuando confrontaron Julián Domínguez y Aníbal Fernández. Esa pelea interna generó tantos rencores que deterioró a la fórmula que había ganado, y que luego perdió las elecciones ante Vidal.

Dos gobernadores esperan el fallo

Si la Corte asume que la ley de lemas no es algo provincial, sino que toca garantías constitucionales, se convertirá en la sede de otros entuertos pendientes. En estos días hay dos gobernadores que tantean renovar su mandato con papeles flojos en el terreno institucional. Uno es Sergio Casas, de La Rioja, que discute un nuevo mandato. El otro es Alberto Weretilneck, en Río Negro. La Corte en el caso de los lemas admitió tratar el asunto. Si avala el sistema, los reclamos de Casas y Weretilneck le llegarán. Le pone nervio a la situación en Río Negro la visita de Miguel Pichetto del próximo viernes a Bariloche, em busca de oxígeno a su candidatura presidencial. O a senador nacional. El peronismo de su provincia lo ha desairado, pero arma en el orden nacional un ticket "federal" que buscará socios en Río Negro. Su hijo Juan Manuel será candidato a intendente de Viedma, silla que perdió por poco en 2015. No está descartado que Pichetto encuentre socios locales en la cercanía del actual gobernador Alberto Weretilneck, que buscará la reelección por una liga transversal que enfrentará al hoy cristinista Martín Soria. Y eso está ligado a su reelección, que también puede terminar en la Corte.

Con información de www.clarin.com sobre una nota de Ignacio Zuleta