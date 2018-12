Lifschitz: "Hay condiciones para construir una tercera alternativa en 2019"

El gobernador de Santa Fe aclaró que sumaría a ese espacio a peronistas "que no están alineados con el kirchnerismo"

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, consideró que "hay condiciones favorables para que se pueda construir una tercera alternativa en 2019", al tiempo que aclaró que sumaría a ese espacio a peronistas "que no están alineados con el kirchnerismo".

"El futuro no pasa por Cambiemos ni el kirchnerismo. Tenemos la vocación, la necesidad y la responsabilidad de construir una variante que pueda sacar al país de la crisis, de la grieta y la confrontación", sostuvo el referente socialista.

En diálogo con Radio Nacional, el mandatario provincial señaló que viene manteniendo conversaciones con la líder del GEN, Margarita Stolbizer; el dirigente radical Ricardo Alfonsín; y referentes del peronismo con el objetivo de "generar algún consenso para una tercera alternativa en 2019".

"Hay condiciones favorables para que se pueda construir" ese espacio, subrayó Lifschitz.

Consultado respecto a la posibilidad de que la expresidenta Cristina de Kirchner pueda formar parte de ese frente opositor, el santafesino lo descartó: "Vamos por otro lado".

"No tengo ningún contacto con Cristina Kirchner. Vamos por otro lado. La polarización de la política está agotada, no le ofrece nada nuevo a la Argentina. Por eso tenemos que pensar en una sumatoria que genere cosas distintas y no más de los mismo", manifestó.

En ese sentido, el gobernador aclaró que el armado sería "una propuesta distinta, no un panperonismo" y remarcó que los dirigentes peronista que lo integrarían serían aquellos que "no están alineados con el kirchnerismo".

Fuente: Ámbito