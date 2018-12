Castellano le sigue teniendo miedo al control de las cuentas públicas

La Secretaría de Auditoría y Control de Gestión no es otra cosa que auto controlarse y no permitir que exista una verdadera y genuina auditoría de los fondos públicos

La Secretaría de Auditoría y Control de Gestión no es otra cosa que auto controlarse y no permitir que exista una verdadera y genuina auditoría de los fondos públicos.

La semana pasada el Concejal Viotti junto a Alejandra Sgardoy presentaron un proyecto de auditoría un poco mejor, seguramente, no tan eficiente como lo sería un Tribunal de Cuentas, pero entre lo que propone Castellano y lo que presentó Viotti, el que difundió el Radical es al menos un poco mejor, ahora resta esperar que Castellano no haga lo mismo que con el tema de los lavacoches y no duerma a los Concejales, más preocupados por estas horas por cuestiones políticas a raíz del recambio de autoridades del Concejo.

EL PARTE DE PRENSA MUNICIPAL

En la jornada de este viernes 7 de diciembre, se llevó a cabo una auditoría completa del sistema de gestión de la Secretaría de Auditoría, y se cumplió la primera etapa de un proceso por el cual se persigue la certificación de calidad.

"Hoy estamos cumpliendo un paso más para la certificación de la calidad de nuestro sistema de gestión de auditoría, mediante una auditoría externa que analizó nuestros procedimientos de trabajo", expresó la secretaria de Auditoría, Amalia Galantti .

En primer lugar, el auditor proveniente de IRAM Argentina, se reunió con el intendente Luis Castellano. Luego mantuvo encuentros con el personal de auditoría y con la responsable de calidad de la Secretaría.

"Estuvo auditando cada uno de nuestros procesos y la forma en que trabajamos. Desde el desarrollo de las auditorías, hasta la forma en que se hace la planificación anual; la elección de los proyectos que se van a auditar, y todo lo vinculado al resguardo de la información", agregó Galantti .

Según informó la funcionaria, la próxima auditoría se desarrollará dentro de tres meses, y se analizará en profundidad la manera en que la Municipalidad realiza sus auditorías. La certificación será en Normas ISO 9001 Versión 2015, que incluye un enfoque hacia la mejora continua de los procesos.

"Para la Municipalidad significará contar con un sello de calidad. Una certificación que da cuenta que nuestra forma de trabajo, además de respetar los criterios de transparencia y objetividad, también tiene el foco puesto en la mejora continúa de la gestión", agregó Galantti .

Cabe destacar que para el diseño de todo el sistema de gestión, la Municipalidad contó con el asesoramiento externo de profesionales con una vasta experiencia auditorías y gestión de la calidad y antecedentes de trabajos previos en organismos como por ejemplo la Sindicatura General de la Nación.