LAVACOCHES: Castellano durmió a los Concejales de la oposición

Mientras algunos Concejales creen que legislar es "comer bizcochos y tomar mate" con los vecinos, Castellano, zorro viejo, se adueñó de un proyecto que no es de su autoría y por decreto reguló el ejercicio de la actividad de lavacoches.

Lo que paso es básicamente lo que venimos reclamando desde hace mucho tiempo, no es cuestión de ir a comer bizcochos con los vecinos, llevar un cuadernito y anotar lo que supuestamente les hace falta, hay que ser ejecutivo, no tener miedo y legislar para un mejor funcionamiento de la ciudad.

Es imposible que el Concejo logre los objetivos deseados cuando algunos tienen que pedirle permiso a sus patrones antes de comenzar a actuar, o especular si su voto, su proyecto o lo que diga le va a restar un voto o le va a sumar alguno para la próxima campaña, eso es de mediocre y los ciudadanos están cansados de los políticos timoratos y especuladores.

Lo que hizo Castellano fue básicamente aprovecharse del letargo de algunos legisladores, que prometen mucho y no hacen nada y por decreto reguló el trabajo de los lavacoches, seguramente con muchos defectos como toda resolución que sale sin el debido debate y estudio necesario, pero quizá fue la única manera de lograr que salga.

Es importante destacar que el decreto de Castellano se basa en un proyecto que no es de su autoría, por eso decimos que lo que hizo fue de "zorro viejo" , fue aprovechar lo que otros no hicieron por "rosqueros", justamente lo que la gente no quiere ver más en la política.

Una verdadera lastima, un problema importante que afronta la ciudad se va a regular sin el debate debido y por consiguiente con los defectos que ello implica.

LOS DETALLES

Se dispuso la creación a partir del próximo lunes de un Registro obligatorio y gratuito para todos los que actualmente ejercen la actividad y tienen más de 18 años como una medida de coyuntura, a la vez que prohibirá esta labor informal en el largo plazo. Una de las claves para el cumplimiento de esta disposición será la colaboración de la Justicia y de las fuerzas policiales.

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Rafaela, Marcos Corach, y la subsecretaria de Economía Social y Empleo, Mariana Allassia, fueron los encargados ayer de anunciar la implementación del proyecto relativo a la actividad del lavado de vehículos en la Zona del Estacionamiento Controlado (ZEC) de Rafaela y que será firmado este lunes por el intendente Luis Castellano y publicado en el Boletín Oficial.

"Desde Ejecutivo municipal definimos hacernos cargo del tema lavacoches después de un proceso fracasado en el Concejo Municipal. Llevamos un proyecto para que lo puedan debatir, esto no pasó, lo rechazaron, así que nos pusimos a trabajar por un proyecto de Decreto", subrayó Corach casi como un pase de facturas a los legisladores locales que enfriaron la iniciativa presentada a finales del año pasado.

La problemática de los lavacoches no es nueva en la ciudad, pero el aumento de los conflictos entre quienes desarrollan esta práctica convenció al intendente y su gabinete de avanzar en esta dirección. Otro dato no menor es la decisión del Juzgado Federal de prohibir la actividad frente a su sede de calle 25 de Mayo, una medida que comenzó a regir luego de un incidente en el estacionamiento de motos de ese sector.

El decreto señala que el objetivo es prohibir el lavado de vehículos en la vía pública en la ZEC aunque la medida se aplicará en forma progresiva. Además, contempla el otorgamiento de permisos excepcionales a las personas que actualmente desarrollan la actividad y obtengan la pertinente registración "porque debemos hacerlo en forma gradual". Asimismo, Corach anticipó que los permisos no se renovarán o transferirán a otros cuando su titular deje de cumplir definitivamente la actividad.

"Terminamos con el armado de un equipo interdisciplinario desde el municipio. Nosotros hubiéramos preferido que el proyecto salga con una mayor dosis de consenso y que las instituciones se involucren pero no lo logramos", lamentó el jefe de Gabinete ante una ronda con los medios de prensa en la sala de reuniones del 5º piso del edificio municipal junto a Allassia. "Sabemos que este tema atraviesa cuestiones de otra índole laboral, social, el uso del espacio público, el uso de sustancias problemáticas como alcohol y droga, y seguridad principalmente. Por eso pensamos una solución coyuntural pero que también esté orientada a mediano y largo plazo", sostuvo.

El funcionario explicó que "tenemos identificados los casos conflictivos, tenemos la GUR que está trabajando en la situación tanto en la plaza como caminando en el centro disuadiendo, y en casos conflictivos, llamando a la policía". En este sentido, admitió que "la intención es que tanto la Policía como la Justicia nos ayuden a atender las situaciones más conflictivas".

Corach dijo que "hay lavacoches que ejercen su actividad desde toda la vida y no todos los lavacoches tiene la misma característica" por lo que "la idea de poder hacer un registro, es generar instancias de capacitación, formación, inserción y reconocimiento".

En tanto, Allassia indicó que un equipo interdisciplinario de profesionales de diversas dependencias municipales brindará asistencia técnica y tutoría social de los beneficiarios que integren el Registro y que se promoverá su inclusión en los diferentes programas municipales.

Al respecto, para cumplimentar esta "labor de acompañamiento y seguimiento" se firmará un decreto complementario que crea el Programa de mejora de la Empleabilidad para personas que realizan lavado de vehículos en la vía pública en el sector de la ZEC.

SOBRE EL REGISTRO

Con respecto al Registro, será obligatorio y gratuito. Las condiciones para su inscripción son: acreditar el desarrollo actual la actividad indicando sector o ubicación, ser mayor de 18 años, contar con al menos 5 años de residencia comprobable en la ciudad y residencia efectiva, no contar con trabajo formal y presentar certificado de buena conducta.

Asimismo, el decreto establece que será obligatorio para poder desarrollar la actividad del lavado de vehículos: mantener actualizados sus datos en el Registro; portar siempre la autorización durante el ejercicio de su actividad y el distintivo que se le provea en lugar visible; usar la pechera de identificación que será entregada por la Municipalidad y contendrá los siguientes datos: número de Registro, nombre y apellido.

Además, se exigirá sujetarse al horario establecido en el permiso; observar buena conducta; no resultar condenado por delito doloso; respetar los términos de la autorización otorgada; mantener limpia la ubicación establecida; no interrumpir ni dificultar el tránsito de vehículos ni peatones; participar en las campañas de difusión y prevención que se promuevan; asistir a los cursos y talleres de capacitación y formación que se dispongan así como a las reuniones programadas por la autoridad de aplicación.

En el último punto, serán causas de cancelación definitiva del permiso: no ejercer la actividad autorizada personalmente; realizar cualquier tipo de transacción con el permiso otorgado sin autorización de la autoridad competente; consumir bebidas alcohólicas o cualquier tipo de sustancias prohibidas en el lugar de trabajo, así como presentarse a ejercer la actividad en estado de consumo; ser condenado por delito doloso; incurrir en una nueva causal de suspensión temporal del permiso luego de haber sufrido suspensiones en dos oportunidades anteriores.

A través del mismo se procurará el fortalecimiento laboral y social de los lavacoches inscriptos en el registro, así como su inclusión en los diferentes programas municipales para facilitar el acceso a oportunidades formativas, instrumentos de formalización legal y asistencia material y financiera para ellos y sus familias. Asimismo, se llevarán a cabo diferentes capacitaciones de formación para la empleabilidad y otras específicas vinculadas al uso responsable del agua, trato con los ciudadanos, educación vial, entre otras, a modo de contraprestación por el uso del espacio público.





