OCA: procesaron a un empresario vinculado a Moyano

En un avance de la causa, el juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart procesó este viernes a Patricio Farcuh -presidente de OCA-, por el delito de retención indebida de aportes de la seguridad social, con un embargo de 500 millones de pesos. El juez también embargó a las empresas que le prestaron servicios a OCA, vinculada a Hugo Moyano, por el mismo delito que tiene una pena máximo de 6 años. Los procesamientos fueron sin prisión preventiva porque Farcuh, hasta ahora, estuvo a derecho en la causa.

En una detallada resolución, el magistrado a las empresas de Farcuh que le facturaban a OCA: Pertenecer SRL, Slam SA, Guía Laboral, Iron Security, Agrupación Rhuo, y Universal Facility, entre otras.

A mediados de año, López Biscayart había procesado a Farcuh falta de pagos de las retenciones y percepciones del impuesto a las ganancias y del impuesto al valor agregado correspondiente a mayo a diciembre de 2016 y enero y febrero de 2017 pero la cámara federal del fuero anuló el procesamiento y el fiscal del caso debe volver a plantear la acusación. OCA está actualmente intervenida por la Justicia.

En la resolución, a la que accedió Clarín en fuentes judiciales, el juez sostuvo que “Farcuh tuvo por finalidad o bien financiarse con dinero de retenciones y percepciones recaudadas, extendiendo así el plazo de su devolución al fisco en cuotas mensuales a varios años y a una tasa real atractiva para el mercado financiero local, dadas las expectativas inflacionarias existentes o la aplicación de las sumas recaudadas para la expansión empresarial del denominado “Grupo Rhuo””.

“Cabe concluir, sin más, que las conductas investigadas se presentan como un obrar intencional y libremente realizado; por lo tanto, voluntario, no habiendo dudas en esta instancia de la instrucción que, Patricio Nicolás Farcuh contaba con el dominio del hecho, consistente en haber omitido el deposito tempestivo de los importes de la seguridad social retenidos a los trabajadores dependientes de Planobra S.A.”. También Farcuh se quedó con los aportes jubilatorios de los empleados de “Pertenecer S.R.L.; GPS Servicios S.A.; Slam Servicios S.A.; Guía Laboral Empresa de Servicios Eventuales S.R.L.; Guía Laboral Servicios S.A.; Iron Security S.A.; Agrupación Grupo Rhuo Servicios Compartidos y Universal Facility S.A. y, asimismo, las retenciones y percepciones del impuesto a las ganancias (SICORE Imp. 217 y 787) correspondientes a Planobra S.A.; Pertenecer S.R.L.; GPS Servicios S.A. y Guía Laboral Empresa de Servicios Eventuales S.R.L. y del impuesto al valor agregado correspondiente a Planobra S.A.”

No alcanzó con que Patricio Farcuh apuntara a Hugo Moyano en su declaración indagatoria, cuando declaró que en gran parte de los meses que no se pagó a los trabajadores su aportes, él no estaba frente a la empresa porque "Aste y Camioneros habían usurpado con violencia" la sede postal. Se trata del período en que el sindicato de Moyano copó por la fuerza a la empresa postal privada.

