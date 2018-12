Cande Tinelli, furiosa por una publicación sobre su hermana Juana

Candelaria Tinelli se enojó con una publicación periodística sobre su hermana Juana y salió a defenderla.

Varios medios publicaron un artículo en la que se hablaba del “destape ultra hot” de la hija menor del conductor de Marcelo, que tiene apenas 16 años.

La nota giraba en torno a una foto que la adolescente se sacó en el baño con una remera negra y una mini falda de jean. Un medio tomó la imagen y la publicó con el titular: “El destape ultra hot de Juana Tinelli con pollera y escote incluido“.

Así reaccionó Cande:

“Ultra hot.. a mi me hicieron siempre lo mismo y me la fumé. Me fume también la gente agresiva (mujeres sobretodo bardeandome). Pero con juana de 16 años, me parece un divague. Manga de pajeros“, disparó.