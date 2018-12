Panorama Político en Rafaela

El Diario La Opinión los días Viernes hace un excelente análisis de la política Rafaelina, R24N decidió reproducir el mismo, agradeciendo al prestigioso matutino , ya que refleja en forma imparcial y con una mirada avezada, los avatares políticos de nuestra ciudad.

ZIMERMAN,

EN CAMPAÑA

Entusiasmado o quizás más, Carlos Zimerman va por todo en la ciudad. En su debut electoral no intentará hacer escala en el Concejo sino que directamente se fijó como objetivo desplazar a Luis Castellano del sillón principal del 5º piso del edificio municipal.

Sin haber podido sacarse el acento cordobés que lo distingue, radicado hace muchos años en Rafaela, se lanzó a la arena política con gran envión. Y ya adelantó algunos de sus conceptos. "Tengo tres ejes de campaña fundamentales. Seguridad, tránsito y trabajo. Entiendo que en seguridad y tránsito lo que falta es decisión política y cuento con un equipo sumamente capacitado y especializado. Con respecto a trabajo pienso crear una Secretaría de Producción para que al menos se instalen seis fábricas por año. Si esto no se logra es porque el secretario elegido no sirve. Esas seis empresas tienen que darle trabajo a al menos 10 rafaelinos cada una", señaló a modo de presentación ante una consulta de este Panorama. "La Municipalidad tiene que terminar con la `Máquina de impedir´, hay que darle facilidades a las empresas y comercios que se quieren instalar", agregó.

Por otra parte, Zimerman consideró que es necesario "suspender todas las ejecuciones judiciales municipales y darle a la gente la posibilidad de pagar esas deudas hasta en 60 cuotas". Sostuvo que "la gente quiere pagar, no lo hace por la situación económica" a la vez que propuso "bajar 30% los impuestos y crear un programa joven para darle trabajo a los chicos que tengan más de 18 años".

Dijo tener "un grupo de 20 personas de diferentes vertientes que están con muchas ganas de trabajar, todos especialistas en diferentes rubros" y expresó que "hay que trabajar de la periferia al centro y no al revés".

Por otra parte, el abogado con tonada cordobesa encargó una encuesta que "me da una excelente intención de voto y un muy alto nivel de conocimiento de la gente". "Si tengo que ir a una interna con Viotti no tengo problemas, Leonardo se alejó de los ideales de la UCR, yo reinvindico los valores del partido. No se puede claudicar por un voto más o un voto menos", resaltó tal como publicó este Diario en la edición de ayer.

"Tengo 55 años, hace 22 que vivo en Rafaela y quiero devolverle a la ciudad todo lo que me dio en estos años. Creo estar preparado para ser Intendente de Rafaela, quiero que la Ciudad se inserte en los nuevos tiempos, hay que hacer un Silicon Valley en Rafaela. Tenemos todo para hacerlo, solo hace falta terminar con la rosca política y ponerse a trabajar. El intendente (Luis) Castellano se va a sorprender de la gente que me va a votar, si bien soy nuevo en la política estoy afiliado a la UCR desde el año 1982", sostuvo en esta presentación en sociedad.

De este modo, el espacio Cambiemos que el año pasado cosechó más de 34 mil votos con su lista de concejales se amplía. Basso, Gasparotti, Zimerman, Viotti y ¿quien más?

BONINO SIGUE

COMO EL UNO

El bloque de Cambiemos cuenta con seis concejales de un total de 10 en Rafaela, por lo que dispone de los votos para hacer y deshacer el esquema de autoridades del cuerpo legislativo siempre y cuando haya consensos en su interior. Con las elecciones de 2019 cada vez más cerca en el almanaque, existe un preacuerdo para que ninguno que sea candidato el año que viene debería aspirar a ocupar a la Presidencia del Concejo Municipal. Se recuerda que este lunes a partir de las 8:30 se realiza una sesión extraordinaria para decidir las autoridades para los próximos 365 días.

Raúl Lalo Bonino, reelecto el año pasado, ya lo dijo una y otra vez que no estará en ninguna boleta única en el 2019. Hace tan solo un año su nombre se proyectaba con fuerza en la carrera por la Intendencia, pero un par de decisiones afectaron su imagen este año y lo hicieron retroceder varios casilleros en el juego electoral. Así las cosas, el radical Leonardo Viotti está decidido aunque no lo confirma públicamente para ser uno de los precandidatos por Cambiemos a la intendencia. En ese papel ya están anotados Oscar Gasparotti y Mauricio Basso.

Y esta semana también lo hizo el abogado Carlos Zimerman, quien ya anticipó alguna de sus ideas en esta columna.

Para cerrar la cuestión de la elección de autoridades del Concejo, Hugo Menossi tiene un abanico de opciones para 2019 cuando termina su segundo mandato consecutivo como legislador de la ciudad. Ya descartó presentarse a la reelección, pero no descarta disputar la intendencia, aunque es un secreto a voces que buscará llegar a la Legislatura provincial. Sin olvidar que Federico Angelini, el macrista diputado provincial por Cambiemos que quiere ser gobernador y que ya declaró que Menossi bien podría ser su compañero de fórmula.

LA DESPEDIDA DE

LOS VECINALISTAS

La Vecinal de barrio Pizzurno fue la elegida para la despedida de año de la Federación de Entidades Vecinales, el viernes pasado. Su presidente, Néstor Seffino, de Los Nogales, ya anticipó a sus pares de otros barrios que se sumó al Frente Progresista de la mano del coordinador del Nodo, Fernando Muriel.

La mesa, dispuesta en forma de U, tenía grupos más afines que otros. Por un lado el intendente Castellano junto a otros dirigentes y funcionarios municipales también invitados a compartir un buen momento. Lo que nadie imaginaba que en medio del encuentro hubo algunos encontranazos entre un dirigente vecinal al que le reclamaron por el tono de sus reclamos por la inseguridad a funcionarios de la Provincia, el martes pasado en la ciudad de Santa Fe. La discusión no estuvo lejos de pasar a un segundo nivel, aunque los frenaron.

GREMIALISTAS VS.

INDUSTRIALES

La ofensiva del gremio metalúrgico contra los empresarios metalúrgicos de Rafaela llamó la atención en la jornada de ayer. Roberto Oesquer, titular de la UOM y de la CGT local, cargó con la máxima artillería discursiva posible contra los dirigentes del Centro Comercial e Industrial, desde donde salieron a poner paños fríos. Todo se centra en la negociación paritaria sectorial sin resolver después de dos reuniones. Si bien desde el Ministerio de Trabajo de la Nación se convocó a una tercera reunión para el lunes, los metalúrgicos salieron a mostrar su poder de juego.